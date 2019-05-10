為《香蜜沉沉燼如霜》搏命減肥　楊紫靠「半斷醣飲食」喪減10公斤

全新內地古裝劇《香蜜沉沉燼如霜》由新一代當紅小生鄧倫搭檔童星出身、有「國民女兒」之稱的楊紫領銜主演，劇本改編自同名小說，講述火神旭鳳與水神錦覓跨越三世輪迴的恩怨痴纏，守望千年的愛情故事。

《香蜜沉沉燼如霜》由楊紫、鄧倫主演。（劇照）

鄧倫與楊紫過去曾合作《花非花、霧非霧》、《歡樂頌2》等戲，且都是情侶組合，兩人第3度搭檔演出古裝仙俠劇《香蜜沉沉燼如霜》默契已不在話下，超強烈的CP感讓廣大粉絲快速入坑，更封兩人為「靈修CP」，網路討論度破表。

楊紫在劇中飾演花神之女錦覓，出生時即被餵下「斷情絕愛」的隕丹，至小被養在隔絕世事的水鏡之內，一出場即以單純又調皮的可愛模樣現身，初識男主角旭鳳（鄧倫飾）時把鳳凰當成烏鴉、搞不清楚男女之分、把受傷的鳥埋在土裏養，各種狀況外的表現逗翻觀眾。

楊紫在劇中飾演花神之女錦覓。（劇照）

6歲就出道演戲，26歲的楊紫參與演出的戲劇作品將近50部，年紀輕輕就能稱得上是演藝圈資深前輩，鄧倫受訪時即笑說：「我在片場都叫他楊老師，我是看着楊老師的戲長大的。」楊紫的演技在演藝圈有目共睹，合作過的導演皆大讚「戲好得沒話說」，但有着易胖體質的她，經常因忽胖忽瘦的臉蛋被攻擊，在拍攝《香蜜沉沉燼如霜》時楊紫為戲瘦身，靠着「半斷醣飲食」的自製菜單，一周瘦下2公斤，短短時間內瘦了10公斤，清瘦不少的她詮釋起錦覓一角仙氣滿滿，讓粉絲大讚她宛如從小說中走出來的人物。

楊紫為拍《香蜜沉沉燼如霜》搏命減肥。（劇照）

曾演出《楚喬傳》、《歡樂頌2》的《單眼皮男神》鄧倫近年來身價快速翻漲，26歲的他出道僅6年就在競爭激烈的兩岸三地戲劇圈爬上男一位置，搭檔過的女主角一個比一個厲害，迪麗熱巴、趙麗穎、Angelababy都曾與他合作過，據傳鄧倫下部片合作的對象，極有可能是近期一起參與錄製陸綜《密室大逃脫》的女神楊冪，兩人在節目中相處自然、互動甜蜜，讓粉絲們紛紛敲碗期待兩人能趕緊合作新戲。

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