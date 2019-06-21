【倚天屠龍記】出演張無忌零演技被狂批　曾舜晞認錯：情感不夠

無綫熱播內地劇《倚天屠龍記》大受歡迎，其中兩大女主角趙敏（陳鈺琪飾）同周芷若（祝緒丹飾）的人氣最高，其一舉一動都廣受外界關注。而男主角張無忌 （曾舜晞飾）名氣雖然不及她們，但他都因為張無忌 一角而令他廣為人知。

而臨近《倚天屠龍記》迎來大結局，過去有不少網友就質疑曾舜晞的演技，就好似臉部僵硬﹑眼大空洞﹑表達過於局促等。他就在個人社交網站寫下長文，交待飾演第8個版本張無忌的感受，自認自己是做得「不完美﹑不極致﹑不清晰」，但他希望大家給予他一個機會，畢竟他不是科班出身。

曾舜晞因為飾演張無忌而廣為人知。 （《倚天屠龍記》微博圖片）

自認細節處理得唔夠好

現年只有21歲的曾舜晞出演張無忌 一角的確是有壓力的，皆因前面有七個版本均是經典之作，難免會被拿來同前輩比較。自《倚天屠龍記》一播出，曾舜晞的演技就被噴得一地都是，重點在於他無法將張無忌的鮮明個性展演出來，一味只是瞪大眼﹑講對白就算，令不少觀眾特別容易出戲，戀覺得角色明明是血性男兒為什麼一直呈現鮮肉偶像奶油式演技呢？

曾舜晞因為眼睛太大，被批評眼神空洞。（《倚天屠龍記》微博圖片）

面對海內外觀眾的質疑，曾舜晞亦領教並坦承自己的確做得不好，認為好多細節過於表演急促：「很多細節處理和微表情過於局促，總是着急說詞，心裡不够穩當。導致情感的飽和濃度不够。」又舉出例子講到明自己在面對害死爹娘的仇人情節中，自己當時處理這一種的狀態時亦非常有問題，深知不是一味演出痛恨的表情，反而自己的眼神同氣息要有反應，對於這種演出他覺得非常困難，但他已經盡了最大努力。

曾舜晞都承認自己演得唔夠好。（曾舜晞微博圖片）

大眼睛是演藝路的阻礙

其次，令網友討論得最多的是他那一雙大眼睛，無論在開心﹑悲哀﹑痛恨等時候，他的眼睛非常出戲，總是瞪大眼睛去演繹難表達當時的情感，一點兒張無忌 的靈性都沒有。網友批評得最重的說話更直指跳過他演的張無忌戲份，因為他同人物不匹配，可想而知張無忌的人設是多麼的重要。

曾舜晞又話眼大是天生，自己在這一方面都有想辦法改進（曾舜晞微博圖片）

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+ 8 + 7 + 6

瞪眼式演技遭受不少批評，這一點曾舜晞亦非常抱歉。其實在先前他亦明白到自己這一個缺點，曾經作出調整添：「我老闆去拜訪圈内前輩，帶話讓我以後拍戲有些重場戲反而要瞇縫着眼睛表達。是的，我得到點撥後一直在研究，在練習，在努力瞇着眼演戲。可這次，還是很多臨場反應又瞪眼了。這是我的錯。」明白到大眼睛是演藝路上的阻礙，他亦承諾會克服，同時又好無奈表示大眼睛是天生的。

深知自己表演不夠純熟，他都明白大家睇得唔夠過癮，承諾之後會拚命做得更好：「我不是一個科班出身的演員，但是我非常希望成為一名專業的演員，我還在路上，且不着急。」網友紛留言：「努力的人運氣不會太差」﹑「這个年年齡出演這個角色真的已經很好了」…這則貼文直到至今超過十萬人轉發，可見他的人氣其實都幾高。

胡一天曾經參加過《倚天屠龍記》張無忌試境。（微博圖片﹑胡一天微博圖片）

雖然表演未達到觀眾要求，但導演選中他出演張無忌一定有他的原因。據指當初宣佈開拍《倚天屠龍記》的時候，圈內的確有不少小鮮肉試鏡張無忌一角，就好似胡一天﹑牛駿峰…但清一色無選中。而曾舜晞就為了這個角色認真閉關了研究張無忌這個人物，以致在多次試鏡的時候令導演睇中，所以他能出演張無忌是下了不少功夫。

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