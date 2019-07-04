【白色強人．劇透】郭晉安推行醫改成功在望　重要關頭點取捨？

最近熱播的TVB劇集《白色強人》集合因為題材貼地，演員陣容強勁，備受關注。上回劇情講到一名赤柱監獄囚犯劉東企圖自殺，送往明成北搶救。不過YT（郭晉安飾）和唐明（馬國明飾）都感到有點不妥，未幾劉東在羈留病房擊傷懲教人員，並挾持德仔（何廣沛飾）逃走，正當兩人在停車場糾纏之際，劉東突然暈倒，唐明此時趕至……

馬國明與何廣沛在劇中是師徒關係。（劇照）

阿Yan（張曦雯飾）因為沒有依照醫療程序救人，接受內部聆訊。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集講到，囚犯劉東與被擊傷的懲教人員都搶救無效，YT斥責Patrick（黃嘉樂飾）做事不果斷，因而錯失救人的黃金機會。另一邊廂，一直反對醫改方案的Dr. Lui（姜大衛飾）態度軟化，衛生局副局長游國棟（鄭子誠飾）更有把握游說吳議員（譚偉權飾）亦轉向支持，但吳議員拒向權力低頭，更對Dr. Lui態度改變感驚訝。

劇中鄭子誠一直支持郭晉安。（劇照）

Hugo（韋家雄飾）的太太遇劫，但就在她與賊人糾纏時不慎跌倒，導致頭部重創昏迷危殆。原本手術由YT親自操刀，但因為他要趕往與特首開會，所以手術改由Patrick操刀。Hugo苦苦哀求YT，終於令他改變主意，由YT親自為Hugo的太太做手術……

Hugo（韋家雄飾）性格火爆，在劇中惹怒不少人，但最後YT還是決定親自為他太太做手術。（劇照）

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第20集預告截圖：