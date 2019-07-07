郭富城都做埋手遊代言人　玩家課金有幾錢入咗佢哋袋？

隨著科技迅速發展，智能手機已經成為每個人的必需品，其泛用程度已經超越舊有的通話／聯繫功能，甚至在某程度上已取代電腦的用途。而智能手機中的應用程式亦日新月異，除了溝通和社交的程式之外，手機遊戲無疑是最多人下載的類別，在各大app store（流動程式發行平台）的熱門程式當中，往往有接近半數都是手機遊戲，可見市場上的需求有多高。而由於手遊世界充滿商機，不少遊戲代理商為了宣傳都不惜重金禮聘星級代言人，而且每位都在娛樂圈中有極高名氣，例如張家輝、古天樂、甄子丹等先後代言的《貪玩藍月》、由成龍代言的《一刀傳世》等，就連郭富城最近亦加入戰團，代言了一款名為《天王傳奇》的手遊。

與成龍、張家輝、古天樂、甄子丹所代言的一樣，郭富城所代言的遊戲也是以武俠風為主題，五位均穿上華麗的盔甲去拍攝宣傳相片。（遊戲宣傳海報）

內地手遊收入高達1339.6億

其實以上提過的手遊，全部都是來自內地代理商，不過這個星級代言人的風氣，近年亦已捲入台灣。最近有到過台灣旅遊的人應該不難發現，在各大公共交通公具或商場的宣傳廣告板上，都能夠找到張惠妹以及蕭敬騰的身影，事關由張惠妹代言的《完美世界M》以及蕭敬騰代言的《浮生為卿歌》兩款手遊正在大力宣傳。其實找藝人代言手遊的酬勞也頗可觀，單以張惠妹和蕭敬騰為例，有傳二人各自都能夠獲得7位數字（港幣）的酬勞。而當大家都以為藝人代言收入豐厚的同時，根據《2018年中國游戲產業報告》顯示，中國移動遊戲巿場實際銷售收入已高達1339.6億（人民幣）。

一口氣睇晒13位星級代言人造型有幾霸氣：

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