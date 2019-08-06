【包青天再起風雲】譚俊彥主演套套仆直　變收視毒藥原來有得解

2019年8月5日（星期一），無綫官方公布7月22日至28日收視報告，亦是由譚俊彥、胡定欣、姚子羚、張振朗等主演的無綫劇《包青天再起風雲》的首播周。然而，《包》劇的收視成績平平，首周錄得平均只有21.9，更暫時是2019年度無綫晚上8點半至10點半兩線劇收視最低的劇集。無獨有偶，狄龍兒子譚俊彥自2016年加入無綫後，播映過三部劇集的收視均未算理想，《天命》的全劇平均約21.5點，而《特技人》亦錄得全劇平均22.4點收視，令不少網友為譚俊彥扣上「收視毒藥」的帽子。

其實收視低唔低，都係對比出嚟，不過近期嘅其它劇集開播嗰一個星期，通常都大概有24-25點。（劇照）

譚俊彥整體能力不差

雖然譚俊彥（Shaun）是狄龍的兒子，但他並非全靠「星二代」背景獲圈中人的肯定。其實Shaun早於2000年出道，不過發展初期主力在內地發展，並成功建立了一定知名度。直至2016年，Shaun簽約加盟無綫成為「新面孔」，他亦瞬間登上一線小生的地位，至今已參演過5部無綫劇，全部都是男主角。而首部劇集《天命》播出時，飾演嘉慶皇帝的他亦獲觀眾認同演技不俗，更有人大讚他演活有躁狂症的角色，其兇神惡煞的表情令觀眾看到都怕怕。而且Shaun嘅戲路亦算闊，參演過5部劇的角色都非常不同。

睇下譚俊彥嚟到TVB演過嘅5個角色：

譚俊彥係受害者？

既然Shaun有實力，要解釋其「收視毒藥」的宿命就只能在「觀眾緣不足」這個方向出發，不過，事實卻未必如此。以《包》劇為例，收視低開的原因，某程度上都受着社會氣氛的影響。《包》劇於7月尾首播，但其實自6月中起，「《逃犯條例》修訂」風波愈演愈烈，至今仍未平息，觀眾將公餘時間投放在社會運動的資訊上，亦比較沒有閒情逸緻去煲劇。

至於Shaun首部TVB作品《天命》的播出時間為6月25日至7月29日，剛好又撞正《世界盃2018》（6月14日至7月15日），從數字上看，《天命》在7月16日起的收視有見回升，最尾兩週的收視平均有22.2和22.6點，29日大結局當晚更曾高見23.6點。而於2018年8月6日至9月7日播出的《特技人》，雖然未受社會氣氛影響，更有同期播放《延禧攻略》的加持，惟最大敗筆之處，或者正如觀眾的意見，劇集只是題材新鮮，而結果卻變成了「特技人的愛情故事」，收視低是令觀眾失望所致。

其實譚俊彥啲女拍檔都好吸引吖：