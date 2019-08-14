吳謹言打破《延禧攻略》古裝形象扮拜金女　拍陳凱歌新劇求突破

《青春創世紀》是一部聚焦現代創業題材的都市青春劇，講述富二代段燃與青梅竹馬錢希西在電商產業幾經艱辛，最終克服困難實現創業夢想的故事。男主角段燃由《破冰行動》中表現優異的黃景瑜飾演，女主角則是去年憑藉《延禧攻略》魏纓絡一角晉升為實力小花的吳謹言飾演，同時本劇也是陳凱歌導演首次跨足網路劇擔任總監製，一流的演員再加上知名導演的背書加持，這陣容可謂是未演先轟動呀！

吳謹言憑《延禧攻略》魏纓絡一角成功彈起。（《延禧攻略》劇照）

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劇情簡介

視財如命的錢希西（吳謹言 飾）為擺脫債主段燃（黃景瑜 飾）的糾纏，意外進入電商主播經紀公司，成為主播助理，沒想到追債棄而不捨的段燃竟直接霸氣收購經紀公司，一夕間直接成為錢希西的上司，兩人剪不斷裡還亂的關係就在這風起雲湧的電商產業中展開，瞬息萬變得電商產業讓他們的創業之路起起伏伏，經歷艱辛的同時也遇見一群志同道合的夥伴，當突破一切挑戰後，逆境中成長的他們是否能迎來屬於他們的勝利果實……

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》8月開播懶人包｜浪漫愛情劇接力月，李現楊紫胡一天互拚流量爭收視！】