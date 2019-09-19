美少女頭部受傷每隔2小時重置記憶　母親每天提醒舅父已死

美國一名16歲少女Riley堪稱世界第一「大頭蝦」，很多東西她也記不起來，原來她頭部曾經受傷，之後每隔2小時就會重置記憶，所以她的生活就是不停做筆記，怕忘記了重要的事情，情況仿如電影《每天愛妳第一次》，而Riley仍在求學階段，但她最怕不是溫書考試，究竟她心中最重要的事情是什麼？下文自有分曉。

美國一名16歲少女玩「人體衝浪」時頭部受傷，醒來後每隔2小時失憶一次。（Youtube影片截圖）

Riley的記憶不斷重返6月11日受傷的一天，醫生也找不出病因。（Riley FB圖片）

電影《每天愛妳第一次》中，女主角患上短期失憶症，第二天醒來會忘記了跟男友的一切，而男主角要重新追求她，這一齣是愛情喜劇，失憶帶來的種種不便，只會變成片中笑料，但現實生活中若然不停記憶重置，卻是相當可怕的惡夢，而在美國伊利諾州一名16歲少女Riley，在社區活動上玩「人體衝浪」，不慎被人踢傷頭部，經醫生診斷後，指她有點腦震盪，著她回家休養，那一天是6月11日。

Riley要應付考試，所以她每隔2小時就要溫書。（Riley FB圖片）

Riley日常生活照片：

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之後Riley每天起床，記憶中也是6月11日，而且每隔2小時，就會一次重置記憶，令她的生活嚴重混亂，要不停記下發生在自己身上的事情，由於她仍在求學階段，為了應付考試，她每隔2小時就要重新溫習一次，令她的母親十分擔心，甚至連舅父過世，也每天提醒女兒一次，不過對Riley來說，考試溫書不是最慘的情況，而是返到學校，找不到儲物櫃，所次她不停在記事簿mark低儲物櫃的位置。Riley由事發至今已經3個多月，醫生為她進行過腦部掃瞄及磁力共振，但仍找不出病因，而重置記憶的慘況，更有機會持續落去。

電影《每天愛妳第一次》，講述女主角每天醒來都會忘記跟男主角拍拖。（劇照）