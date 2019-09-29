【輪到你了】劇迷主婦為丈夫準備恐怖便當　重現劇中死亡過程

燒腦推理日劇《輪到你了》，第2季已經完結，兇手是西野七瀨飾演的黑島沙和，但到結尾卻因赤池幸子死亡，為開拍第3季埋下伏線。在這一個餓劇時間，有劇迷對劇中人物念念不忘，而且有主婦劇迷將劇中的恐怖死亡情節，為丈夫製作成便當，雖然做得甚為神似，卻令人完全無胃口。

赤池美里是劇中死者，樣子被製作成便當，確實食唔落。（Youtube影片截圖）

日本網民「TomorrowLand」，是三名小朋友的母親，平日最愛看東野圭吾的推理作品，而燒腦推理日劇《輪到你了》，自然是她的哪杯茶，除了享受追劇及推理過程，該名網民更將劇中的死亡情節，融入到平日為丈夫準備的便當之中，而對於講述婆媳關係的赤池一家，帶給她感受至深，所以她先將赤池美里的樣子，以紫菜剪製成美里的外貌，而在便當中，她亦加入美里婆婆被推下樓一幕，百分百是恐怖死亡便當。

日本網民「TomorrowLand」將《輪到你了》的場景，製作成丈夫便當。（TomorrowLand twitter圖片）

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除了赤池一家，攪拌器殺手榎本早苗，她在獄中吞棉花自殺一幕，也被製作成便當，確是相當嘔心。但說到真正令人吃不下飯，兒嶋佳世死後被肢解，部分遺體被放入雪房，跟其他豬肉放在一起，而恐怖便當就將佳世的照片，跟切開的腸仔放在一起，重現發現屍體的畫面，看到這些恐怖便當，網民「TomorrowLand」的丈夫，對太太的創意及手藝只能寫個服字。