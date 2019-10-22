BL男星人前人後兩個樣　遭女友爆私生活混亂

現年28歲的內地男星孔垂楠因為拍BL劇《類似愛情》而打開知名度，繼而陸續參演不少劇集《旋風少女2》﹑《單戀大作戰》﹑《北京女子圖鑑》等擄獲不少粉絲心。外形陽光正面的他近日被談婚論嫁的女友爆出私生活混亂，除了指出他經常出軌之外，還曾和人妖發生親密關係令她非常崩潰。甚至於令她染上疾病更加重其抑鬱症病情，此事立即登上熱搜廣受討論。

孔垂楠被爆私生活混亂（孔垂楠微博圖片）

據孔垂楠的女友於微博上貼二人的親密合照指出，她同對方是戀人關係今年已經商量要結婚。而在結婚之前她就突然有感身體不舒服就去醫院檢查，沒想到惡夢就從此開始，因為醫生告知她患了難以治癒的疾病，在詢問之下原來此病竟然是孔垂楠傳傳染給自己：「醫生告知我得了很嚴重不好治癒的病。我是個乾淨的女孩，馬上讓他做檢查，檢查結果出來是他也是，他承認了是他傳染給我。被我發現他經常約砲，在我逼問下還承認睡過兩個人妖。」正因為聽到這個答案令她非常崩潰，更加重她的疾病：「把我從輕度抑鬱轉正中度抑鬱症，因為他的欺騙和剌激，導致我對生活失去希望。」

孔垂楠女友在微博爆料。（張孟妍微博圖片）

而因為孔垂楠曾答應過她陪她度過難關，可是目前他整個人消失不見令她更加氣憤：「我不明白這樣一個騙子，吸毒﹑雙性戀﹑騙我結婚，現在消失為什麼能以一個正面陽光形象出現在大家的視線裡？如果我死了可以幫我懲罰他一下嗎？」不少網友聽到她始此說，而且上貼其親密合照與醫生診斷書，相信她的說話不像假話，更猜測她口中所提到的染病根本就是性病，紛紛在微博指罵他：「這男的真不要臉」﹑「女生好慘」…覺得孔垂楠太恐怖。

醫生診斷書。（張孟妍微博圖片）

而為了更令外界相信，孔垂楠的女友更公開一則疑是對方的錄音檔。他在錄音中講到：「當時選擇不說、選擇騙人，是覺得如果要把這種事情說出來覺得丟人，妳肯定會跟我分手我才選擇沒說。」而女生隨後續道：「那到現在這種情況呢？對！到現在這種情況已經到談婚論嫁了，我沒得選，我不知道怎麼選，因為選了都是傷害我付出的感情。」此對話中男子已經間接承認有該事發生。

孔垂楠被爆同人妖發生關係。（孔垂楠微博圖片）

眼見事件愈鬧愈大，孔垂楠的工作室亦立即在微博發出聲明，證實他們二人的確存在戀人關係。更指出女方因為男方從事演藝工作而缺乏安全感，令她在許多時候都在胡思亂想：「女方因對感情缺乏安全感，多次臆想孔垂楠私生活混亂等諸多不道德行為，並對臆想深信不疑，甚至出現以自殺要挾孔垂楠放棄演員職業的情況。」疑是質疑女方說謊。隨後孔垂楠本人亦在微博貼文向大家道歉，並宣布暫停演藝工作：「因本人情感問題給大眾帶來的不良影響，深感愧疚和歉意，我宣布將暫緩一切演藝事業和相關活動，用充足的時間來解決私人事務，最大限度降低對雙方以及雙方家庭的傷害，再次對大家表示歉意！」

孔垂楠因為拍BL劇打開知名度。（網上圖片）