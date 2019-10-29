盧廣仲12月舉行首個澳門演唱會　最想食蛋撻：必須塞滿口袋！

台灣男歌手盧廣仲繼在台北、澳洲及新加坡完成2019世界巡迴演唱會《大人中》後，將於12月28日在澳門首次舉行演唱會。官方宣布消息後引起歌迷巨大回響，優先訂票一天內全部售罄，反應熱烈！

盧廣仲非常感謝歌迷支持，表示這個十一週年演唱會對他來說充滿意義。

盧廣仲非常感謝歌迷支持，表示這個十一週年演唱會對他來說充滿意義，就像把音樂化成土產，帶去探訪遠方好友一樣。即將第一次來到澳門開演唱會，他坦言非常想念澳門的美食：「澳門的蛋撻超好吃，很想每天醒來都吃兩顆再配上無糖咖啡！」他亦表示希望想去看看古跡和老街：「如果時間充裕的話，這次想去路環小漁村走走，聽朋友介紹那邊的街道很美，也有超過250年的古廟可以參觀，當然，蛋撻必須塞滿口袋！」

盧廣仲將於12月28日在澳門首次舉行演唱會。

澳門站巡演結束後就踏進新的一年，盧廣仲笑言「今年舉辦了11週年演唱會，收到很多能量，讓第二個十年有很好的開始，接下來就攜帶這樣的力量一起完成新專輯吧！」過去得到了粉絲那麼多的支持，未來也期待盧廣仲帶給我們全新的音樂。而12月28日就讓我們用最特別，只屬於盧廣仲的音樂一起渡過2019的尾聲吧。

《Crowd Lu 2019 World Tour in Macau澳門站》

售票網站：

「澳門百老匯」-https://www.broadwaymacau.com.mo/

「KLOOK」-https://www.klook.com/zh-HK/activity/29005

「大麥網」- https://detail.damai.cn/item.htm?id=606392270900

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