【解決師．劇透】李天翔唐詩詠兄妹各不相讓　掀起權力爭奪戰

無綫劇集《解決師》上回講到O Sir（王浩信飾）養傷期間，多得Jovy（唐詩詠飾）悉心照顧，二人終成為情侶。O Sir以公開製毒方法威脅奕鋒（彭皓鋒飾），令他不敢輕舉妄動。John（詹秉熙飾）現身，叮囑O Sir小心奕鋒。O Sir回港後，向高家剖白真相，高Sir（李國麟飾）矢志與O Sir合力將奕鋒繩之於法。Jovy正式出任滔天集團主席，O Sir亦由體育老師轉為保安總監。Jovy掌握重要罪證可破獲太子的毒品生意，惟被人暗中偷走證據……Ace（馮盈盈飾）察覺Man Sir（張頴康飾）行為有異，跟蹤他。

O Sir和Jovy終在一起。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下集（第21集）講到獨狼（姚宏遠飾）無故被警方拘捕，高俊（丁子朗飾）致電O Sir幫忙，O Sir、Jovy着獨狼回想當日被捕經過，發現與太子（李天翔飾）手下有關。Jovy希望藉着手握的犯罪證據一舉捉拿太子，最終事敗；頌如（陳敏之飾）從Jovy口中得悉事敗真相後，大感痛心。而Jovy和頌如似乎也想利用Tracy（楊柳青飾），究竟Tracy暗中幫太子做事的身份會否曝光？Jovy、太子及奕鋒積極爭奪永王國際貨櫃碼頭股權，兄妹同場各不相讓；另一邊廂，奕鋒亦與O Sir碰面，互相挑釁。Man Sir立功獲太子讚賞，萌起要取代Madam Ma（張文慈飾）之心，託Ace調查Madam Ma秘密單位所在……

頌如幫Jovy手。（電視截圖）