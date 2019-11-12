【牛下女高音．劇透】各人面對生離死別　龔慈恩將作重大決定……

TVB劇集《牛下女高音》講到大爆（吳岱融飾）和靜怡（龔慈恩飾）互相坦白身體狀況後，積極地互相支持。二人不斷衡量得失，在現實和感情兩難之間拖拉着，動手術的時機迫在眉睫，他們仍下不了決定。遊子（鄭敬基飾）經過大爆及自己患病的事，有所啟發，是時候要為將來打算。正當黑仔（曾偉權飾）和Anita（車婉婉飾）感情進展良好，卻突生枝節，促使黑仔退後一步重新考慮應否繼續。Anita看到黑仔的反應雖理解，仍難免感到受傷。Nam（張振朗飾）和雪兒（黃心穎飾）製造機會讓校長（鍾景輝飾）向呂老師（羅冠蘭飾）道歉，最終二人將幾十年來的心底話說出，解開鬱結。

黑仔退後一步重新考慮應否跟Anita繼續。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下集（第27集）講到校長自覺已完成大部份心願，是時候結束悠長假期回加國，此決定令感情剛萌芽的Nam和雪兒再無藉口朝夕相對，不知如何是好。眾人積極為校長準備一個盛大的歡送會，校長則利用餘下假期與各友好逐一告別。遊子終與牽腸掛肚的前妻聚首一談，卻引發出更大的矛盾。同時，黑仔遇上感情煩惱，只懂逃避，使Anita氣結並心灰意冷。大爆和靜怡聽過不同意見後，為健康着想，靜怡決定動手術。一時間合唱團眾人都被生離死別圍繞着……