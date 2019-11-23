內地版IU涉搶閨蜜男友變小三　背住姊妹約返屋企約會

內地知名時尚博主網紅阿沁跟同樣是網紅的男友劉陽交往五年，二人除了是戀人關係之外，更是合作伙伴，不少追蹤他們的粉絲都相當看好他們這段情，更認為他們就是彼此找到對的人。沒想到近日阿沁在微博拋出震撼彈，宣布與劉陽分手驚嚇不少粉絲，原因原來男方跟阿沁的好閨蜜出軌，令她完全崩潰放棄這段情。更怒氣沖沖貼出男方出軌的對話證據，搞到此事登上微博熱搜第一位廣受討論。

阿沁同劉陽分手引起討論。（阿沁微博圖片）

睇道歉信與網友留言：

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事實上阿沁從18歲就與劉陽談戀愛，二人從藉藉無名的小網紅做起，終於靠著共同努力成為百萬網紅廣為人知，在奮鬥的過程中二人已經相當了解對方，早已可以到談婚論嫁的地步了。沒想到近來男方有意無意地表示想要自由，她就知道他們的感情出現了問題，一開始只是覺得男方對這段情有疲倦期而已，沒想到一切只是藉口，後來經她查證原來只因男方出軌愛上她人才講出分手的說話，而且出軌之人更是她的好閨蜜，令她傷心到心臟猶如有裂開的感覺。

只因一開始覺得男友的舉動與說話非常奇怪的關係，一直非常信任男友的她就忍不住偷看了男友的手機，驚見男友和閨蜜的曖昧對話，才發現二人已經背著她偷吃了許久。還發現男友的手機有一筆轉帳去藥房的紀錄，以及兩筆轉帳給給閨蜜的記錄，當中男方提到要女方記得要去買藥：「其實第一次真的不用吃，但是第二次就是真的要吃了。」阿沁好肯定表示買的東西大家都心知肚明，不禁令人猜測所謂的「藥」其實就是避孕藥？

小三「半藏森林」有小IU之稱。（半藏森林微博圖片）

阿沁查男友手機。（阿沁微博圖片）

另外，最離譜的是男方還試圖利用許多藉口去會見小三，沒想到被她發現：「他居然直接把那個女生帶到了我們的小區散步。甚至趁我不在，帶回了我們共同的家。」種種的行為令她決心放棄這段情：「你到底愛過我嗎？如果真的愛過，為什麼可以做出這麼殘忍的事情。我也知道今天說的一定會對我帶來更多傷害，畢竟這個社會對男性還是包容的多，但，你可以不愛了分手，請不要這樣欺騙和利用。」

劉陽與小三約會。（阿沁微博圖片）

小三道歉缺誠意

之後劉陽就發聲明道歉：「對不起，我在感情裡做了無可原諒的事情。」又望大家以後善待阿沁：「希望以後大家能善待她，也拜托盡量在她面前别提起我了。」繼而又表示會承擔一切責任：「這件事完全是我一個人的錯，是我去勾搭别人，我對她不依不饒，是我用盡了甜言蜜語去哄騙了她。她也是一個受害者，無數次拒絕我，無數次拉黑我，可我像瘋了一樣。」言語中似乎還幫小三說話，此舉更令許多粉絲非常不滿。

當男女主角分別發文的隔日之後，小三亦在微博貼文向阿沁道歉：「對不起阿沁，我明知道你們沒分手還選擇繼續介入你們的感情。我無法去請求當事人的原諒，做錯了事就要承擔後果。我很渣很壞，做了錯誤的事，我會重建自己的道德觀，不再讓無辜的人受到傷害。」

小三道歉被指做作。（半藏森林微博圖片）

選擇做人小三就預計自己會得到甚麼後果，她的經紀公司今日就發聲明向她提出解約，表明其選擇了一條錯誤的道路，影響主流社會的價值觀：「自事件發生之日公司與半藏森林終止全部合作。」不少粉絲都認為簡直大快人心。事實這位小三「半藏森林」外型長得甜美清純，在網紅界有「IU」之稱。不時在社交網站發布日常生活照都獲得不少讚，是不少人心中的女神之一。如今形象大崩壞相信事業會一落千丈。

經紀公司同小三正式結束合作關係。（蜜淘微博圖片）

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