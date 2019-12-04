網民公認「狼人殺」最強20大台星　羅志祥陳零九竟然輸畀呢個女神

台灣綜藝節目《娛樂百分百》的熱門單元「凹嗚狼人殺」近期帶起一股「追狼」熱潮，把益智桌遊延變成電視上的真人版鬥智，讓藝人在棚內尬邏輯、互相鬥智，呈現各式各樣的真實反應，在YouTube衝破百萬點閱之外，有時還有不少藝人因為單元考驗邏輯思考太過燒腦，直接在錄影現場徹底暴走崩潰！今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，來看看參加狼人殺錄影的藝人中，誰是網友心目中最懂玩的高級玩家！

十、紀卜心

紀卜心是觀眾公認的「最強女高玩」，雖然年紀輕輕，但是隱藏在可愛的外表下是堅強的實力！很難摸透她到底是不是狼人，即使玩好人的時候她的表現也十分穩定，不少網友認為她是狼人殺實力型玩家，還稱她為「女版陳零九」，雖然沒有什麼花俏怪招和特別套路，但她穩健的判斷和可靠感可是獨一無二的。

紀卜心是觀眾公認的「最強女高玩」（Youtube@娛樂百分百）

九、毛弟邱宇辰

毛弟算是前期數一數二的高玩，也是很早就會玩「悍跳狼」、「狼咬狼」這種複雜的玩法的玩家，因為他敢玩不怕罵，再加上娛樂效果十足，讓觀眾有種「看他玩很有趣」的滿足感，尤其他還會給新來的玩家不同的遊戲體驗，算是為整個遊戲精采度加分的成員，不過有網友犀利的指出感覺他最近的表現有點撞牆。

毛弟很早就會玩「悍跳狼」、「狼咬狼」（Youtube@娛樂百分百）

點圖看最強8大「狼人殺」玩家▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年11月27日至2019年11月26日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『娛樂百分百-凹嗚狼人殺人氣玩家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】