【Sulli雪莉逝世】首階段驗屍報告出爐　不涉及他殺及藥物死亡

韓國女歌手，女團f(x)出身的Sulli雪莉10月14日被發現倒臥住所身亡，得年25歲。Sulli生前疑似飽受抑鬱症的困擾，因而選擇了最極端的行為結束生命，事件震撼亞洲演藝圈。昨天（10日）Sulli的驗屍報告終於出爐，證實當中不涉及他殺及藥物死亡。

Sulli離世後，其家屬原本不同意進行驗屍，後來又改變主意答應警方同意驗屍。國立科學調查研究院於10月16日對Sulli進行驗屍調查後，警方終於在昨天公開第一階段的驗屍報告。報告中提及Sulli確切的死亡時間為收到報案前一天晚上，凌晨前後幾小時內，而且死亡原因不涉及外力或外壓等他殺的嫌疑，以及排除藥物死亡。

警方公開Sulli首階段驗屍報告，指當中不涉及他殺及藥物死亡。（osen）

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對於Sulli真正的死因，警方則表示需要等待再一進的研究結果才能公開。由於Sulli死亡報道傳出後，曾有網民質疑死因包括他殺，指前一天Sulli仍有更新IG及如常進行廣告拍攝等。可是第一階段驗屍報告公開後，算是免除了相關的陰謀論，粉絲都希望Sulli也能好好安息。

Sulli於10月14日被發現倒斃於住所，得年25歲。（IG/@jelly_jilli）

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