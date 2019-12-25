蕭敬騰三度任五月天演唱會嘉賓　隔空諷周董不再是「哥中之哥」？

五月天上周末連唱2場「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會，短暫休兵1日，昨晚和2.4萬名粉絲共度平安夜，有別於前2場的女嘉賓，昨天的特別嘉賓蕭敬騰（老蕭）頻脫稿演出，老蕭稱阿信「你才是大哥中的大哥」，頗有隔空嗆聲周杰倫（周董）的意味。

五月天上周末連唱2場「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會，短暫休兵1日，昨晚和2.4萬名粉絲共度平安夜。（Facebook@五月天 Mayday）

阿信、蕭敬騰跟周杰倫常透過IG互動，每每總是引起粉絲熱議，先前蕭敬騰Po出與周董的對話紀錄，被發現周董在他的電話簿名字為「哥中之哥」。昨老蕭、阿信頻拿此事當哏，老蕭先喊「真正的哥中之哥是你」，讓阿信樂回：「這段麻煩剪到新聞裡面，然後Tag周杰倫。」

他們先帶來「軋車」，唱完後在台上暢所欲言，由於蕭敬騰稱聽五月天的歌曲長大，讓阿信靈機一動提出考題惡整蕭敬騰，「現在來唱沒安排的（歌曲），如果你沒聽過就把你丟到台下，當成大家的聖誕禮物。」第一時間蕭敬騰自信滿滿，見阿信態度相當認真，卻又求饒：「考初階的就好。」當阿信唱出「I Love You 無望」，老蕭成功接唱，展現身為鐵粉的功力。

蕭敬騰3度擔任五月天演唱會嘉賓（Facebook@五月天 Mayday）

這回是老蕭3度擔任五月天演唱會嘉賓，一舉超越周董成為助陣最多次的男藝人，在延伸舞台的他們緊接著選唱「笑忘歌」，邊唱邊返回主舞台，老蕭一度跳下台站在柵欄旁邊和粉絲互動，又加碼帶來一段打鼓騷，令人驚喜連連。

唱完阿信替老蕭填詞的「疼愛」一曲，老蕭感動地說自己一度哽咽，阿信說：「無論如何都不應該哭，唱一首歌不要讓大家哭！」老蕭妙回：「你的意思是說『說好不哭』，只有我能夠代替他（周董）的位置。」接著他們合唱「說好不哭」，阿信則笑著叮嚀他：「出去不要再隨便認哥了！」笑翻全場。

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