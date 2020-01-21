【黃金有罪．劇透】陳瀅贏錢太興奮同洪永城錫錫　二人打得火熱！

TVB劇集《黃金有罪》上回講到明月（陳自瑤飾）和昊峰（黃智賢飾）不歡而散，而昊兒（甄詠珊飾）勸明月返回加拿大暫住，明月感到傷心。木桐（張兆輝飾）知道了興建中的屯門公路的內幕消息，於是建議昊峰另起爐灶，盡快收購附近魚塘地，昊峰希望藉此翻身。但是，木桐卻被昊山（曾航生飾）捷足先登，他與昊峰不惜一切要反敗為勝。柱國（張達倫飾）成功獲廉署取錄，鼓起勇氣向敏晶（姚子羚飾）表白，但被她拒絕，永進（蕭正楠飾）以為敏晶對自己有意思。木桐使計成功收購魚塘地，昊峰成功贏回一仗，信守承諾，將漁塘地賺得的錢分予木桐，他終賺到人生第一桶金。

永進以為自己跟敏晶有機會。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集講到昊峰當上總經理，意氣風發。昊兒叫明月回家，明月與昊峰和好。昊峰重用木桐，但木桐有意自立門戶，不過又不願得失昊峰，苦思良策。敏晶一家為柱國餞行，莉莉（劉芷希飾）卻上門為永進煮飯。永進擔心敏晶誤會，向莉莉表明態度。

敏婷和帶喜打得火熱。（劇照）

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另一邊廂，敏婷（陳瀅飾）在股票市場上大賺一筆，情不自禁吻了帶喜（洪永城飾），二人打得火熱。明月想撮合木桐和昊兒，木桐目睹昊兒報復前夫的陰暗面，決定與她連成一線，終於順利離開唐發。會計考試放榜，敏晶失落得在雨中大哭，與送傘的木桐邂逅。