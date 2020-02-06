吳宗憲斥資800萬購吸塵機捐武漢　回應網友批評：幫忙無分國界！

武漢肺炎疫情在內地持續嚴峻，有藝人拍片為武漢聲援加油打氣，亦有不少藝人紛紛出錢捐贈醫療物資賑災。台灣藝人吳宗憲昨日（5日）於社交網站直播時表示面對疫情，空氣清潔的重要絕對不容忽視，於是捐了幾百部有空氣淨化功能的吸塵機給內地。

吳宗憲表示武漢肺炎能透過空氣和飛沫傳播，因此由空氣潔淨功能的吸塵機應該能大派用場（Facebook：@jackywuofficial）

吳宗憲於去年投資銷售多合一吸塵機的新加坡公司作副業，他在直播中透露武漢肺炎能透過空氣和飛沫傳播，而這部在台灣市價約8萬元台幣（約2萬1千港元）的自家吸塵機除了能吸塵之外，亦有空氣潔淨功能，因此共捐出330部吸塵機去北京、上海及武漢多間醫院：「天職就是救人，會計算一算就說『老闆發瘋了』，因為已經差不多人民幣700萬（約780萬港元）的機器好像都已經到武漢去了。」

吳宗憲預計捐出的330部吸塵機約價值700萬人民幣（約780萬港元）。（網上圖片）

他亦在直播中提到有好友親人近日因武漢肺炎過世：「我好朋友的老婆現在在北京工作，她閨蜜的家人是一個醫生得了武漢肺炎，昨天還前天…前天就過世了，我們聽了難過得要死，我們唯一可以做的事情其實很少。」他亦表示如果內地需要防護衣物，也願意出力幫助。

吳宗憲認為幫忙無分國界。（Facebook：@jackywuofficial）

有網民批評吳宗憲不應只落力幫助中國內地，但他認為幫忙無分國界，而且之前各地發生天災人禍他亦有出面捐錢賑災：「沒有分哪裡的，我們真心真意去禱告地球人都可以很好，跟是誰無關，所以不可以說我對誰比較好。」

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