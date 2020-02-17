【武漢肺炎】21歲內地男星賣口罩騙取40萬　姐姐自揭悲慘身世求饒

武漢肺炎疫情持續嚴峻，世界各地均陷入口罩荒造成「一罩難求」的局面，卻有不法分子有機可乘訛稱售賣口罩企圖騙取金錢。曾參演內地真人選秀節目《以團之名》、被封「范丞丞師弟」的「樂華娛樂」練習生黃智博，早前以賣口罩為名騙取訂金再封鎖買家從中騙取40萬後，遭公司解約，現時正被刑事拘留。他的姐姐昨日（16日）在黃智博的微博發文解釋事件，形容弟弟犯的錯都是為了家人逼不得已，揭露黃智博的悲慘身世。

曾參演內地真人選秀節目《以團之名》的「樂華娛樂」練習生黃智博，早前以賣口罩為名騙取訂金再封鎖買家從中騙取40萬後，遭公司解約，現時正被刑事拘留。（微博：@黃智博HUANG）

黃智博的姐姐解釋，家中收入低微，但後來爸爸突然患上心臟病，為了籌得這一大筆醫藥費，兩姊弟只能輟學打工：「由於文化程度低，法律知識薄弱，為後來的這件事埋下了伏筆。」

姐姐亦形容黃智博自小就懷有明星夢，亦為了夢想非常努力，一邊打工、一邊學習唱歌跳舞後幾經辛苦成為娛樂公司的練習生。然而，訓練過程中需要的花費也不少，她只好更努力賺錢供弟弟實現夢想，而黃智博為了不成為家人的負擔，只要有時間都會去打工幫補家用。

黃智博的姐姐解釋弟弟為了患上心臟病的爸爸籌錢而動歪念頭。（微博：@黃智博HUANG）

黃智博的姐姐提到弟弟現時在娛樂公司沒有任何收入，要幫爸爸做手術的錢又暫時省下來花了在弟弟身上，他在農曆新年回家後發現爸爸身體狀況又變得更差，不知道在甚麼人的煽動下動了這個念頭，在家人不知情的情況下做出了令人痛心的違法行為：「請大家遵紀守法，多學習法律知識，不要像我弟那樣無知，同時也希望像我們一樣平凡家庭的孩子，想走上明星道路的話小心一些，這條路並不是你們所看到的那樣光鮮亮麗。」

她亦代表黃智博對造成社會上的不良影響道歉：「現在家人為此事也非常傷心難過，操碎了心，所以出於保護我的家人，我懇請廣大網民各界人士不要再進行言語攻擊以及人身攻擊，再次說聲對不起。」

黃智博的姐姐昨日（16日）在黃智博的微博發文解釋事件，形容弟弟犯的錯都是為了家人逼不得已。（微博：@黃智博HUANG）

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