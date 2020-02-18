【法證先鋒IV．劇透】日本刀疑為兇器　米雪跟死者不和嫌疑最大？

無綫查案劇集《法證先鋒IV》第一集講到電視台錄影途中，劇團丑生靚少寶突然吐血，更發現藝術總監龍耀中（嘉駿飾）遇刺身亡，死狀刻意模擬粵劇傳統儀式中的「祭白虎」。高Sir（黃浩然飾）、Dr. Man（李施嬅飾）和King Sir（譚俊彥飾），帶領法證、法醫及重案組團隊展開調查。高Sir透過現場血跡，模擬出死者遇害經過，配合Dr. Man的解剖結果和Queen姐（陳煒飾）的化驗，推斷出死亡真相。

證據似乎也指向龍映雪。（電視截圖）

King Sir從劇團成員和龍耀中父親龍兆天（謝賢飾）口中，得知龍耀中與花旦龍映雪（米雪飾）關係惡劣。期間適逢高Sir生日，但家人好友均不會給他慶生，原來背後涉及他童年的慘痛經歷。警方尋獲殺人兇器，進一步指向龍映雪有殺人嫌疑。King Sir再次向龍映雪問話，期間果然另有發現。與此同時，高Sir終於洞悉最後一處血跡的內情。正當眾人確定兇手誰屬之際，劇團又再發生兇案。

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【法證先鋒IV】陳煒連踩48個鐘冇停過：我經歷咗導演團隊換咗三輪

下回講到劇團掌板黃立強（楊證樺飾）遇害，警方在他的家搜出證據，經法證化驗後，終確定殺害龍耀中和靚少寶的真兇。高Sir透過案發現場的血濺痕跡，與Dr. Man檢驗黃立強身上傷痕的結果互相比對，推敲出兇器大有可能是日本刀。高Sir和Dr. Man一同拜祭Dr. Man的姐姐聞家祈，二人不由憶起各自的往事。拜祭期間，遇上因追訪黑幫內幕而身陷險境的網媒記者Chris（湯洛雯飾），二人皆對她的膽識與應變力留下印象。

高Sir和Dr. Man一同拜祭Dr. Man的姐姐聞家祈。（劇照）

另一邊廂，King Sir得知龍映雪對刀劍熟練，雖與黃立強互不咬弦，卻與其妻兒關係密切，覺事有蹊蹺。高Sir從一宗交通意外的新聞中，洞悉破案關鍵，得以成功揪出真兇。然而眾人發現龍耀中與黃立強兩宗案件，皆有一微妙的共通之處，認為案件尚有內情。King Sir與下屬，警長Madam高（朱晨麗飾）往找龍映雪查問，卻見她的助手淑敏（張文慈飾）倒臥血泊中。