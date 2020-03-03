內地新冠肺炎(俗稱:武漢肺炎)持續擴散，全國上下亦已齊心協力在對抗疫情當中，其中最辛苦莫過於死守前線防疫的醫護人員，他們幾乎都是24小時無間斷處於非常緊張的狀態中，身心靈上都受到許多煎熬與疲憊。就在近日內地有一名醫護人員在微博透露，在許多時候睡不著的狀態之下就會翻看古裝劇《三生三世十里桃花》度日，因為有偶像楊冪的陪伴她才能入睡，沒想到她此翻貼文卻意外獲得楊冪親自回覆，令該醫護粉絲非常開心，無疑為她精神上打了一支強心針。

醫護人員看楊冪劇集助眠。（Mira_LeeLMN微博圖片）

站在前線奮戰抗疫情多時的白衣天使，幾乎無間斷都處於忙碌的工作中。但有時候卻有睡不著的狀態，他們就會看劇打發時間令自己好入眠，其中有醫護就是楊冪的粉絲，在2月份這一段抗疫時間中，她就翻看《三生三世十里桃花》度日，還在微博貼文中標籤了偶像向楊冪表白，該醫護寫道：「最愛我大冪冪，忙碌中睡不着的时候，又看了姑姑白浅上神和太子夜華的三生三世十里桃花才能入睡，表白我冪，愛你，健康幸福快樂一生哦！希望疫情能够快點結束，讓我們回家過普通生活。想老公了，家人，小伙伴們，也不知道甚麼時候可以回家，又一個忙碌的夜班結束，晚安。」該醫護亦在防疫白衣上寫了「我愛大冪冪」的字眼，可想而知她有多麼喜愛楊冪。

楊冪主演的《三生三世十里桃花》成為了醫護人員精神支柱。（《三生三世十里桃花》微博圖片）

而卻想不到該醫護的標籤真的令她願望成真，釣出楊冪本人親自回覆為她加油打氣：「你們是真的英雄，加油，要健健康康的，早點回家。」簡簡單單19字的支援無疑為該醫護打下了一支強心針，令她非常激動與開心。不少楊冪的粉絲亦齊齊為該醫護加油打氣，大家在微博留言道：「蜜蜂加油」﹑「最棒的蜜蜂」（蜜蜂是楊冪粉絲名稱）等，要她好好保護自己非常感動。

楊冪親自回覆。（微博截圖）