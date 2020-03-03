與Taylor和解後大讚對方勇於接受不完美　Katy Perry：寬恕很重要

美國樂壇天后Taylor Swift為Netflix拍攝的紀錄片《Miss Americana》上架至今一個多月，當中從Taylor的觀點出發詳述由17歲以鄉村音樂少女形象入行，一步步走到現年30歲成為天后的過程中經歷了多次中傷及承受極大壓力。記錄片出了談及演出和日常生活的點滴，片中亦記錄了她脆弱的一面。

作為Taylor的好友Katy Perry日前受訪時，就罕有開腔談及對方。Katy表示看了Taylor的記錄片後，留下了深刻印象，因為在片中能夠看到Taylor的自我意識及脆弱的一面，並為她能夠向世界展示所有事並非完美而感到高興：「有時候不完美的事情會更美麗，但在音樂視頻中呈現這種不完美更為重要，因為這樣才能影響其他人。要團結起來就是一個很好的例子，寬恕亦很重要，如果你能寬恕敵人，那就非常了不起！」

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和解後每日都互傳短訊

當傳媒問到現時兩人的關係，Katy直言雖然兩人因為工作太過忙碌而沒有經常見面，但幾乎每日都會傳短訊。其實今次是自兩人鬧翻和好後，Katy正式公開談論Taylor，是繼Taylor去年邀請了Katy拍攝歌曲《You Need To Calm Down》的MV後首次公開提及兩人的狀況。

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