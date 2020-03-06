【星級日日瘦】陳瑞妍食素keep fit　拍《如實陳述》靠想像力食肉

查案劇一向是電視劇的熱門題材，今季接連幾部韓劇都以犯罪或懸疑為主軸，包括《The Game：朝著0點》、《如實陳述》和《無人知曉》，均講述男女主角攜手緝兇的故事。當中在《如實陳述》中飾演區域調查組組長黃荷英的37歲女星陳瑞妍，自2018年11月產子後在去年的電影《毒戰寒流》中扮演重度癮君子，為了演活角色更不惜親身落區觀察吸毒人士，甚至露點上陣拍攝親熱戲，搏命演出引起觀眾熱議。

陳瑞妍在《如實陳述》中飾演區域調查組組長黃荷英。

陳瑞妍身材纖細，當時連續三個月日日運動4小時谷肌，結果激瘦13磅之餘，體肌更只剩11%，令觀眾一度誤以為她真的吸毒。她的精湛演繹更為她帶來了多個影展獎項，獲得實力派女星的稱號。

陳瑞妍的早餐都好簡單。（Instagram：@jinseoyeon）

陳瑞妍的早餐都好簡單。（Instagram：@jinseoyeon）

身高1米67的陳瑞妍曾透露自己體重維持在115磅，原來是因為為了減肥不吃肉，最喜歡吃磨菇、大豆和水果。拍攝《如實陳述》時，陳瑞妍卻以想像力來抑壓食慾，想像自己大口食飯團和五花肉，最後卻敵不過人有轉頭吃掉了三個熱狗。不過陳瑞妍澄清自己不是素食者，只是素食取向而已。

身高1米67的陳瑞妍曾透露自己體重維持在115磅。（Instagram：@jinseoyeon___）

《如實陳述》講述曾經是個職業側寫師的古怪天才吳賢宰（張赫飾），為了追查殺死未婚妻的連環殺人魔，而與擁有過目不忘能力的新人刑警車秀英（秀英飾）合作，一起追查罪惡的故事。劇集已於逢星期六、日深夜登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可以免費緊貼韓國進度。

《如實陳述》講述曾經是個職業側寫師的古怪天才吳賢宰（張赫飾），為了追查殺死未婚妻的連環殺人魔，而與擁有過目不忘能力的新人刑警車秀英（秀英飾）合作，一起追查罪惡的故事。

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