【法證先鋒IV．劇透】黃浩然見細妹最後一面　意外後竟然搶救不治

《法證先鋒IV》第十七集劇透。

慧明（陳煒飾）帶領法證部調查無人機爆炸案，從碎片散佈範圍，推斷案件為蓄意謀殺。家希（李施嬅飾）在爆炸案中發現一張電話卡，結合法證的化驗結果，分析出兇徒的作案方式，相信可循此方向找出兇徒。高安（黃浩然飾）到達台灣，陰差陽錯下竟遇到了徐意（湯洛雯飾），更得悉徐意此行目的是尋找高善，且已有線索…徐意告知高安，疑是高善的人即將抵台，高安大喜，並與徐意分享與高善的童年點滴。慧明向湛霆（鄭俊弘飾）請教八寶鴨的做法，湛霆卻給慧明介紹另一人。立維（鄭子誠飾）本準備與慧明共渡浪漫之夜，未料綺寧（康華飾）來訪，觸發慧明、立維與綺寧三人關係破裂…輝煌（譚俊彥飾）、家希與慧明從種種線索，推斷出爆炸案兇徒身份及動機，並找到兇徒藏身之處，發現兇徒下一個目標竟是家希…高安滿心期盼與高善重逢之際，竟發生車禍。

高安滿心期盼與高善重逢之際，竟發生車禍。（《法證先鋒IV》螢幕截圖）

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家希知悉自己成為兇徒襲擊目標後，竟提出以自己作為誘餌，引出兇徒。輝煌明白家希的決意，遂與慧明、湛霆攜手合作，保護家希並捉拿兇徒。家希按照輝煌、慧明的指示行動，另邊廂高靖（朱晨麗飾）等人亦成功鎖定兇徒位置，未料關鍵時刻，兇徒竟有異動。家希知悉後，為免功虧一簣，決定不顧性命之虞脫軌而行，輝煌、慧明極力勸阻無效…台灣的高善遇上車禍，送院搶救後不治！高安難過，卻從其遺傳病徵中知悉並不是胞妹高善！高安、徐意透過她的日記，了解她尋親期間的經歷與感受，決定前赴基隆為她圓願。另一方面，慧明在家中勾起與立維各種點滴而心煩意亂，離家散心之際，卻被神秘人尾隨在後，幸輝煌及時出現將神秘人制服，卻因而得知慧明和立維的關係起了變化。

高安從其遺傳病徵中知悉並不是胞妹高善！（《法證先鋒IV》螢幕截圖）

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