【矚目配角】張松枝放手讓兒子探索世界：唔試過人生又有咩意義？

「嗰陣喺大台，好多人都驚我㗎，啲新入嚟嘅訓練班一見到我就好驚，因為佢哋真係睇電視睇得多，以為我真係大反派。」張松枝於30歲時在TVB《茶是故鄉濃》中飾演戲份相當重的二世祖「榮耀祖」，因精湛演技令觀眾把他恨之入骨，結果就演足奸人那麼多年，甚至被貼上「御用奸人」的標籤。直到離開TVB，他才開始演其他不同類型的角色，大相徑庭的演出令觀眾刮目相看。有人說，不再演奸人的他終於成功「洗底」，但張松枝就似乎不太認同這個說法：「一個演員做奸就係咁奸啦咩？」 攝影：劉智源 短片：呂榮棟、徐偉海 剪接：呂榮棟 專訪場地提供：小時光 scoool

張松枝演活過不少反派角色。（劉智源攝）

「佢哋後尾都有同我講：『我第一次見你真係好驚你㗎，因為我細細個睇你呢，你拍啲奸角真係好奸！我而家入咗行都仲覺得好驚』。」剛過51歲生日的張松枝掛着笑容搖頭無奈說道：「其實我份人都幾平易近人嘅，好多人都好鍾意同我傾偈，我可以氹到佢哋好好笑，暫時冇乜人討厭我㗎，哈哈！」

張松枝笑言自己演奸人深入民心，曾經嚇怕不少藝訓班新人。（《茶是故鄉濃》影片截圖）

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與11歲兒子的相處模式像朋友

張松枝最近在ViuTV劇集《二月廿九》中飾演默默在背後關心女兒的「辰叔」而廣受觀眾歡迎，而現實中的他亦已擁有一個幸福家庭，更有一個11歲大的兒子。作為爸爸，張松枝與辰叔最大的分別就是，自己像一個長不大的大細路，所以與仔仔相處更像是好朋友：「我會同佢打波、踩單車，因為我住郊區，好容易可以踩單車放風箏，有時都會去水壩坐低傾下偈，經常會做呢啲玩意，所以亦比較融洽啲。」

張松枝在《二月廿九》中飾演的辰叔是個心底裏很關心女兒的爸爸。（《二月廿九》影片截圖）

張松枝不單會和兒子一起排排坐看卡通片，見到漫畫都會忍不住拿起來看。（劉智源攝）

把兒子視作自己的驕傲 最愛一齊睇卡通

提起仔仔，張松枝自不然流露出一絲的溫柔，大讚有音樂造詣和語言天分，作為父親深感驕傲：「唔係太靚仔，叫得意啦！我覺得佢都好多人鍾意，見到佢就會話佢得意。佢仲愈來愈多古靈精怪嘢，成日同我做戲，好有表情，啲對白又有節奏，哈哈！」張松枝在仔仔面前，同時亦是一個充滿童真的大男孩，會在家裏排排坐一起看卡通片：「佢鍾意睇《變形金剛》，仲有嗰套咩超人呀？（一拳超人？）《一拳超人》我鍾意睇㗎啫！我有上網睇，係好好睇！同埋啲比較搞笑嘅卡通片我都有同佢一齊睇！」

張松枝坦言，父母對子女給予自由的同時，亦要在適當的時候展現出嚴格的一面。（劉智源攝）

小時候冇人教 成人父後對兒子倍加保護

張松枝小時候住在藍田公共屋邨，小時候因為兄弟姊妹多，父母又學識低，沒有太多時間對他多加管教，所以險些被童黨帶壞：「我哋都係自己落街玩，點都好都係自己搞掂，冇人教！嗰個年代實在太多黑社會童黨，喺屋邨長大，你唔夠壞就會俾人恰。」張松枝成為人父後清楚知道，對子女給予自由的同時，亦要在適當的時候展現出嚴父的一面：「我就比較畀佢自由啲，但過分嘅自由又唔得嘅，冇理由打機打十個鐘㗎嘛！我話，你打還打，我畀個時限你啦，半個鐘，你唞一唞再打啦，或者『唔好打機啦，瞓覺啦！』嗰種一定有嘅！」

張松枝笑言自己其實好平易近人，不要再誤會他是奸人了！（劉智源攝）

為人父母 誰不想做到100分？

他笑言，雖然自己覺得很愛錫仔仔，但要成為他心中的100分老竇其實一點都不容易：「永遠做家長，都係覺得自己一個好，但係喺小朋友心目中，係好定唔好就好難講喇！因為督促小朋友，佢一定會覺得你唔好嘅！」張松枝認為每個家長最緊要的是不能以雙重標準去看待自己的小朋友：「我唔係唔畀你做，其實呢啲每個後生仔都會做，你細個你都會打機，其實我去到10幾20歲我咪又係咁樣打紅白機，自己都打唔停㗎，唔通你又怪自己咩？點解而家又怪個細路啫？」

張松枝希望兒子能開開心心長大，過無悔的一生。（劉智源攝）

放手讓兒子做喜歡的事 盼能過無悔一生

每個父母都會希望自己的孩子能成材出人頭地，張松枝直言不希望將太多的壓力付諸在仔仔身上，只希望他能開開心心長大，過無悔的一生：「唔好理佢咁多嘢喇，由得佢畀佢自己去探索呢個世界啦！所以佢將來想做咩就做咩，人一世物一世，你唔試過嘅話，你嘅人生又有咩意義呢？」

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