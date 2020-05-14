歎息橋劇評｜從《綠豆》到《歎息橋》　ViuTV能否打破TVB壟斷局面

《歎息橋》成為了內地第一季度電視劇市場中的一匹黑馬。作為優酷首部付費點播劇集，《歎息橋》的表現令人驚喜。多視角敘事，多線劇情推進，以及打破「第四堵牆」，讓角色直接和觀眾對話的嘗試，《歎息橋》迅速收穫了「高級」的稱讚，網絡口碑與商業價值也不斷走高。

《歎息橋》成為了內地第一季度電視劇市場中的一匹黑馬。作為優酷首部付費點播劇集，《歎息橋》的表現令人驚喜。多視角敘事，多線劇情推進，以及打破「第四堵牆」，讓角色直接和觀眾對話的嘗試，《歎息橋》迅速收穫了「高級」的稱讚，網絡口碑與商業價值也不斷走高。

從任何一個方面來說，《歎息橋》都並不具備所謂的「爆款條件」（爆紅）。（《歎息橋》海報）

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在內地三大影視平台中，最後一個進行付費點播嘗試，優酷選擇了一部相當小眾的港片進入「戰局」。《歎息橋》製作方ViuTV聽着耳生，關於香港都市男女之困的綿長敘述算不得「爽」，扭曲前衛的鏡頭表達更是有些「隔」——從任何一個方面來說，《歎息橋》都並不具備所謂的「爆款相」。但它是一部好劇。

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《歎息橋》由林保怡親自擔任監製。（《歎息橋》劇照）

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雖說生長的土壤環境不同，但港劇與內地劇所面對的困境，歸根到底是關於「創新」的舉步維艱。從這一點來說，《歎息橋》的成功，或許代表着一種嶄新的製作思維正在漸露頭角。不止在內容的創意方面，它背後那支力圖打破刻板創作制度，把握創作話語權的團隊，再一次將傳統電視製作套路的「破」與「立」提上了檯面。在這一點上，香港的年輕電視人或許再次比內地的同齡人們搶先了一步。

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從《綠豆》到《歎息橋》「雜牌軍」的探索之路

《歎息橋》的導演是兩個年輕的香港人，一個叫25，一個叫Fatball。這是兩人在《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》(下簡稱《綠豆》)之後，第二次與ViuTV合作。25和Fatball熟悉網絡短片，卻不是專業的電視劇導演，在《綠豆》前，他們從未參與過電視劇的製作，更不懂電視劇製作的規則和流程。正由於這種陌生，25和Fatball反而能不拘一格地進行運鏡佈景，並在無意中對香港傳統的電視劇制度發起挑戰。

《歎息橋》的導演是兩個年輕的香港人，這是兩人在《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》之後，第二次與ViuTV合作。（《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》官方海報）

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2016年2月底，在ViuTV正式開台一個月之前。由於原定的開台劇集進度受阻，電視台想起了這兩個曾經替他們拍過三分鐘短片《瑪嘉烈與大衛·綠豆》的年輕導演。電視台着急忙慌地找上門，希望他們能在一個月中，讓這部26集，每集30分鐘的《綠豆》順利開播。

ViuTV或許是情急之下無可奈何，Fatball和25卻是初生牛犢不怕虎，以兩個愣頭青的架勢，直接闖進了電視劇製作這一領域之中。ViuTV給兩位年輕導演配了一個專業而老到的攝影團隊，在這些老電視人眼裏，這兩個導演都是十足十的「怪人」。

與TVB等傳統電視台不同。ViuTV並沒有自己的拍攝團隊，因此電視劇的拍攝通常採用外包的制度。《綠豆》便是如此。因此，25和Fatball在與Viu TV的洽談階段，便非常強調兩人在創作上的主導權。

ViuTV並沒有自己的拍攝團隊，因此電視劇的拍攝通常採用外包的制度。《綠豆》便是如此。（《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》劇照）

當時與他們對接的是製作部副總裁金廣誠。從這位電視業界的老前輩裏，兩人得到了創作主導的保證。由於《綠豆》是一部小說改編作品，他們也特地與小說作者南方舞廳確認，他們需要在其小說上，進行適合影像化的，大刀闊斧的改動。

在香港的傳統電視業「行規」中，導演得聽監製的，並按照編審最後確定的劇本去拍攝。25和Fatball卻完全不打算遵循電視製作圈子裏的「權力架構」和「等級制度」，他們信任金廣誠，也是出於專業上的敬重，而並非因為金廣誠是他們的「老闆」。但當第一集片尾字幕出來，兩人才發現，金廣誠並不是最有話語權的監製。一直與他們在人物呈現上爭議不斷的南方舞廳才是。

由於《綠豆》是一部小說改編作品，25和Fatball特地與小說作者南方舞廳確認。（《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》劇照）

導演與原着作者有摩擦這並不奇怪，但當原着作者同時是劇集的編審和監製時，Fatball和25的創作過程便沒有那麼順利了。面對所有約定俗成的制度，Fatball和25都是不折不扣的反叛者，但唯有一點「傳統」他們是認可的。那便是演員對角色的主導能力，在演員對角色的做法產生質疑時，他們會選擇信任演員，並讓演員跟隨當下的狀態去演出。

至於演員的詮釋「對不對」，Fatball和25選擇讓幕後人員來判斷。如果某一天戲結束的早，導演們便會組織幕後人員圍桌談心，問他們的觀感。

演員的詮釋「對不對」，Fatball和25選擇讓幕後人員來判斷。（《歎息橋》劇照）

因此，面對這兩個離經叛道的導演，一眾經驗豐富的演員反而讚賞有加。以至於在三年之後的《歎息橋》中，曾經在《綠豆》中出現的演員幾乎全員回歸。對制度的挑戰並不意味着沒有犧牲。

《綠豆》的最後一集裏的一段吵架戲，兩位導演依舊沒有按劇本來拍。以至於看到成片後，南方舞廳、金廣誠與Fatball談了好幾個小時進行交涉。在Fatball以為自己成功說服了兩位「老闆」以後，他和25驚訝地發現，在正式播出的版本裏，那場情感充沛的吵架戲被剪到只剩一句台詞，「我問你究竟喜歡大衛嗎」。這一做法無疑令創作團隊憤怒不已。

《綠豆》的最後一集裏的一段吵架戲。（《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》劇照）

雖然ViuTV在最後一刻否定了25和Fatball的創新，但《綠豆》的確是對傳統電視劇製作的一次成功的挑戰。而他們也並非是憑着一腔熱血在孤軍奮戰，《綠豆》的主演林保怡便十分欣賞兩個年輕人的創造力。在《綠豆》之後，這位財力雄厚的演員，便與25和Fatball合作創辦了影視製作公司。《歎息橋》便是其推出的第一部作品。

林保怡與25和Fatball合作創辦了影視製作公司。（資料圖片）

由林保怡親自擔任監製，與《綠豆》相比，《歎息橋》在鏡頭和敘事的探索上更為自由而極致。眾多反傳統的表達使得這部港劇即便在內地平台上首播，也並不影響觀眾參與導演們塑造的這一場人性探索之旅。

與《綠豆》相比，《歎息橋》在鏡頭和敘事的探索上更為自由而極致。（《歎息橋》劇照）

將電視文化從「公仔箱」裏拿出來

雖然《綠豆》如今看起來像是一次病急亂投醫，但是，對傳統電視制度的衝擊發生在Viu TV身上，或許也不是一次偶然。由李澤楷的電訊盈科公司全資控股，ViuTV於2016年4月成為香港地界上又一條免費電視頻道，呼號「99台」。

ViuTV也是一名很叛逆的新生兒。從一開始，這家新電視台就似乎無意遵循香港電視市場中的遊戲規則。ViuTV沒有將「電視劇」這一民生剛需作為重點，而主打綜藝節目和真人秀，以及各大熱門體育賽事的獨家轉播。幾場足球決賽下來，ViuTV靠球賽直播獲得的收視，偶爾還能壓過TVB一頭。

除了一部《綠豆》，ViuTV在2016年播放的劇集都是外購劇。與此同時，各種各樣的旅遊節目、烹飪節目，以及素人參與的綜藝節目遍地開花。在當年的採訪中，ViuTV負責人曾表態，「最有戲劇性的不是戲劇，而是現實生活」。

也就是說，比起把電視劇當作一個虛擬空間，讓「角色」在虛擬的故事中演出香港的人生百態，ViuTV選擇更直觀的做法，直接讓真人在觀眾眼前演出，用盡量不經修飾的鏡頭，來表現香港社會。

比起把電視劇當作一個虛擬空間，ViuTv選擇讓「角色」在虛擬的故事中演出香港的人生百態。（《教束》劇照）

為了進一步和隔壁那個龐大的虛擬世界創造者TVB有所區別，ViuTV並無意建立起另一個「王國」與TVB分庭抗禮。在最開始，它不僅沒有自己的簽約藝人，也沒有固定的拍攝團隊。每一個不同的劇集項目或綜藝項目，其合作的團隊都有所不同。

從這一點上來說，比起傳統的電視台，ViuTV更像是一個流動的開放平台。這也的確讓ViuTV更為討巧。年輕的導演編劇們有着各種各樣異想天開的點子，而財力雄厚的電訊盈科，以及以綜藝吸引廣告收入的策略，都允許ViuTV以相對寬容的態度，去嘗試各種新形態的創作。

愛情奇幻劇《二月廿九》是ViuTV預計播出的六部自製劇之一。（《二月廿九》官方海報）

在劇集製作的速度和數量上，已經形成工業化流水線的TVB是當仁不讓的龍頭大佬。雖然由於各種各樣的原因，TVB近年在香港觀眾中的口碑在陸續下滑，但與其規模天差地別的ViuTV，要想獲得自己的一席之地，打造出與TVB的差異化競爭力，可謂至關重要。

2018年，當大陸的「偶像元年」開始時，ViuTV也播出了《Good Night Show 全民造星》。99位男生進行比賽，最後由媒體和觀眾共同選出12名，組成新組合「Mirror」出道。在選秀文化一片空白的香港本地，《全民造星》雖然被批「土氣」，靠「惡毒」搏人氣，但也算在青少年市場中順利找到突破點。第二季也在2019年順利播出。

《全民造星》雖然被批「土氣」，靠「惡毒」搏人氣，但也算在青少年市場中順利找到突破點。第二季也在2019年順利播出。（《全民造星》宣傳圖片）

從這一時期開始，ViuTV的自製劇比例也開始逐漸升高。從選秀節目中出道的新人，順利成章地成為了其自製劇的主角。2019年，ViuTV開始在晚間9點半至10點半播放1小時自製劇集。去年，其自製劇集播出約400小時，儲備的自製劇集也順利播出。

通過前期對新生力量的挖掘，ViuTV自製劇已有了「清流」之名。2019年，一部《理想國》將反烏托邦理念玩得爐火純青，13集單元劇囊括對人性、科技、現實生活和虛擬社會的探討，同樣是一部難得的港產佳作。

2019年，一部《理想國》將反烏托邦理念玩得爐火純青。（《理想國》海報）

2020年，ViuTV預計播出六部自製劇。青春勵志劇《男排女將》、愛情奇幻劇《二月廿九》、勵志動作劇《打天下》、黑色幽默劇《地產仔》、愛情懸疑劇《歎息橋》及黑色奇幻劇《黑市》。

剛結束的《二月廿九》與大熱台劇《想見你》有所相似，都是與愛情相關的穿越劇情。而不同於一般穿越劇的套路，《二月廿九》的女主角每年都固定有一次24小時的穿越，每次都會穿到同一個地方，做同一件事。這樣的設定，還是相當新鮮的。

ViuTV「自家製」節目內容雖然話題性十足，但佔整體節目內容僅屬少數。（黃永俊攝）

電視就像是一個透明的「公仔箱」，各種被操縱的人偶粉墨登場。而觀眾隔着一定的距離，得以窺見一點現實，便能找到足夠的樂趣。對於長久處於TVB影響下的香港觀眾來說，他們習慣於「公仔箱」式的密封演出，並總是喜歡將「公仔箱」與他們與生俱來的地域驕傲相連接。

而ViuTV求「真」的主張，就像是將整個電視文化從「公仔箱」裏拿了出來，毫無遮攔地放在觀眾面前，並讓這種古老的藝術形式接受新思想的衝擊。它成功了嗎？從數據上看，去年免費電視ViuTV收入升逾20%，虧損由3.5億元收窄至2.73億元。電訊盈科的資料也表示年內Viu TV收視上升，帶動廣告收益增加11%。

進入第四年的ViuTV還遠不到路人皆知的程度，但對小眾審美的摸索卻無疑已經替其積累了一群忠實的觀眾。而劇集中不斷增加的港劇「熟臉」，以及邀請八十年代時的「玉女」演員復出，可以看出，ViuTV希望吸引更多普通的家庭觀眾。但這一群TVB的「鐵收視」，能否「倒戈」到Viu TV的陣營，卻仍是未知數。

香港不能只有一家TVB

2016年4月6日，ViuTV開台的同一天，香港電視（HKTV）再次在電視牌照的申請上敗訴。從2013年香港政府拒絕為其頒發免費電視服務牌照開始，這是港視第三年通過法庭就此事上訴，卻終究以失敗告終。

香港電視（HKTV）董事會副主席及執行長王維基（資料圖片）

而早前亞洲電視才剛結束為其59年的廣播歷史，停播香港本地的免費地面電視廣播。這就造成了一個讓人啼笑皆非的境況。彼時的TVB，正因為港視幾年前的瘋狂挖角而陷入人才荒蕪之中。但就在這樣的情況下，亞視和港視相繼被迫退出，TVB一夜之間便「晉升」了行業老大。回望2009年香港政府決定增設免費電視牌照之時，其本來的目的便是想要抑制多年來一家獨大的TVB。

但到了2013年公佈結果時，當年收視低迷的亞視並沒能因為這一刺激「鹹魚翻身」，而是直接被停了牌。表現最積極的港視，即便提前花了十億港幣挖角拍劇，並在第一次發牌被拒後咬着牙開設網絡電視平台「硬播」兩部政治題材的自製劇，賺夠了觀眾的吆喝和同情分，卻也改變不了「出局」的命運。如今，港視已經變成了一個線上購物的網站。

TVB在香港電視市場上的壟斷地位，這ViuTV與奇妙電視無法撼動分毫。（資料圖片）

雖然ViuTV與奇妙電視順利獲得免費電視牌照，但TVB在香港電視市場上的壟斷地位，這兩位「小兄弟」的確無法撼動分毫。或許是因為無法與進駐的Netflix，HBO等國際流媒體巨頭抗衡，香港本地的流媒體網站與OTT平台發展相對緩慢，「網劇」的概念，在香港並不是太熱絡。2017年的一部《反黑》，雖然是百分百的「香港製造」網劇，但其首播的平台卻是優酷、Nettflix以及YouTube，而不是香港本地的流媒體網站。

2017年的一部《反黑》，雖然是百分百的「香港製造」網劇，但其首播的平台卻是優酷、Nettflix以及YouTube，而不是香港本地的流媒體網站。（《反黑》劇照）

而即便是有自製能力，也有APP的ViuTV，其軟件的下載量也只有10萬次，遠不及Netflix的規模，與愛奇藝相比也差得遠。因此，在香港本地，對於劇集市場和觀眾的爭奪，始終集中在幾家提供免費電視頻道的電視台之間。

在這樣的情況下，一直吃着慣性收視紅利的TVB，可謂高枕無憂。即便劇集主要架構千篇一律，但只要有一群被觀眾熟悉的演員，以及一條龐大的生產線，TVB的收視依舊能居高不下。這個問題自1970年末，佳視倒閉後便已出現，基於香港是自由市場的經濟原則，政府雖然關注到了這一問題，卻沒有直接介入，引入競爭，而是決定讓市場繼續自我調節。

與此同時，在電視行業中有話語權的大商人們，也沒有人公開討論過這爭議性的現象。五十年過去，TVB的電視文化浸淫到製作、市場、觀眾等方方面面，對於創作本身來說，這並不是一個好現象。在港視開闢了網絡電視時，它也曾號稱顛覆制度，搞一場電視革命。但不管是《選戰》還是《警界線》，都是「存在大於內容」。當年作為革命的「急先鋒」看，令人熱血沸騰；如今回頭再看，真要找出幾個與TVB不同的創新之處，卻也不是那麼容易。

《綠豆》和《歎息橋》的編劇黃綺琳（資料圖片）

電視文化一旦固化，創作便容易出現慣性。一群習慣了一種創作方法的人，便自然而然地產生出了相應的流程制度，並慢慢地在一遍又一遍的實踐中僵化。可怕的是，在這一行業中的人，已經很難意識到自己在思維上的固步自封。

《綠豆》和《歎息橋》的編劇黃綺琳便曾在採訪中表示，港劇創新的最大問題是大部分從業人員都來自TVB。「一個人被困了20年，你放他出來，他也不敢走。TVB的導演太習慣三機位的拍法，你就算給他們一部最高端的Alexa，他們也未必會用。」

從這個角度來說，香港觀眾在電視節目選擇上的貧乏，或許比大陸觀眾還要嚴重。而Viu TV這個「攪局者」至今為止的表現，似乎已經讓這一潭深沉的靜水中，出現了一絲波瀾。有了《歎息橋》，我們或許可以相信魯庭暉在ViuTV開台之前的那句豪言壯語了：「ViuTV要做的，是無線（TVB）捨不得做的東西。」

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