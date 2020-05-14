誰是被害者劇評：佈局一環扣一環！3個原因成Netflix最高分華語劇

《想見你》、《我們與惡的距離》、《俗女養成記》、《用九柑仔店》……不知何時，台劇又殺回我們的視線中。自傳統的偶像劇沒落後，沉積許久的台劇捲土重來。一部部熱映作品不僅品質優良，有些更直擊社會痛點。在讓人看爽的同時，也帶來了更多的思考。今次，台劇又給我們帶來了新驚喜——《誰是被害者》。

本劇改編自推理小說家徐瑞良的作品《第四名被害者》，豆瓣8.1分。這是目前Netflix出品的華語劇中，評分最好的一部。近年，Netflix在亞洲市場投入了很大的精力，但華語劇的成績始終不理想。之前強勢宣發的《罪夢者》，雖然集齊了中國台灣影視界的半壁江山，最終卻雷聲大雨點小。時隔多日，《誰是被害者》出現，Netflix的華語劇終於可以揚眉吐氣。這一次，張孝全搭檔許瑋甯，還出現了大家好久不見的林心如。

《誰是被害者》在豆瓣網上得到8.1高分（豆瓣網截圖）

按圖睇《誰是被害者》精彩劇照：

+ 12 + 11 + 10

＊下文含劇透，請斟酌閱讀

1. 慘案

一打開本劇，片前聲明就已先聲奪人：

本故事純屬虛構，其中包含自殺等暴力場面。如果您對這些主題感到不安或身心不適，本劇可能不適合您。建議斟酌觀賞，並尋求專業協助。 《誰是被害者》

（《誰是被害者》截圖）

不是為了烘托氣氛。就是直接的勸退。說實話，這很不常見。

就目前主流的影視作品來說，無一不是希望看的人越多越好。至於看過後是什麼反應，很少在流量優先的製片方的考慮範圍內。並且，即使是最差的結果，一片罵聲和指責，也能為劇集增加熱度。這比沒人觀看、無人問津要強得多。《誰是被害者》究竟哪來的自信，敢發這種聲明呢？

我們接著看下去。首先映入眼簾的，是兩件慘案。一件是溶屍案。過氣歌手蘇可芸被發現死於旅館中，屍體被食人魚酸高度腐蝕，慘不忍睹。人到中年的刑警隊長，什麼場面沒見過。但就連他在目睹慘狀後，也瞪大了眼睛，看呆在現場。其他警員則都踟躕在門口，不忍更不敢進去。可見這畫面給人的衝擊力和不適感。

被強酸腐蝕而死，想一想就讓人不寒而栗。而這只是本劇一系列命案的開始。

過氣歌手蘇可芸被發現死於旅館中，屍體被食人魚酸高度腐蝕。（《誰是被害者》劇照）

當你剛從溶解的屍體中緩過神時，本劇又送上來第二個「驚喜」——焚屍。一棟尚未完工的大樓頂層發生火災，現場只有一具屍體。屍體渾身焦黑，殘存的衣物和肉體呈現出炭狀，並且死後保持著古怪的跪姿。死狀堪稱慘烈。

相信看過這兩具屍體後，無論角色的反應有多驚恐，都不會讓人感到誇張，從而破壞本劇整體的真實感。這都源自節目組對細節的追求。

為了營造真實感，製作組請教了非常多的專業人士。而劇中兩具慘死屍體的製作，製作組更是逐層的分析和構建。最基本的骨頭，要考慮怎樣和故事對應，呈現出屍骸該有的姿態。然後是肉在屍體上呈現的狀態，為了看起來更可怕，而不只是黏糊糊的一團，需要很多細節上的處理。最後是屍體的顏色，不只是需要專門方式去呈現出不規則的屍斑，還要斟酌呈現到鏡頭上的效果。

就拿焦屍舉例。由於重力的因素，在骨頭方面，需要考慮怎樣把身體支撐起來，維持跪姿。而肉、色方面，因為屍體被乾粉滅火器噴過，就需要在屍體被燒過的焦黑痕跡和乾粉呈現比例上取捨。要做到既逼真，看起來又不是白花花的一坨。

就這樣。由骨到肉再到皮，由部分到整體，整具屍體慘得合理、真實。而正是這種對細節的追求，也使得演員更加投入。

一棟尚未完工的大樓頂層發生火災，現場只有一具屍體並且保持著古怪的跪姿。（《誰是被害者》劇照）

劇中女記者的扮演者許瑋甯在採訪中表示，儘管明知是道具，但看到後還是會感到強烈的不適，覺得反胃。只看了一張照片，她便不想再看了。因為她想把後面緊張的反應，留到鏡頭前面真實的呈現。

整部劇有非常多的死者，每一個都經過了精心的設計，這一切都是為了讓觀眾信服。而觀眾信服後，自然就會被更好地帶入劇情。發現角色們不動聲色的內心掙扎，以及直面生死時的個人情感。

更多最新劇評：

降魔的2.0劇評︰降魔初哥升呢大師的冒險 有望破續集必爛魔咒？

十八年後的終極告白︳豆瓣90%好評！內地網民讚有《天與地》神髓

《人文教育101》劇評：少年版N號房！向邪惡稍作妥協豈料是不歸路

【夫妻的世界劇評】出軌渣男非最揼心！劇中5個女人的軟弱更可恨

【The King：永遠的君主劇評】編劇失手？播出4集疑步入爛劇節奏

嗜血嬌娃S3劇評｜編劇評為最暗黑一季！雙女主相愛相殺白熱化

2. 怪人

棋局已經布下，就差主角登場了。而本劇的主角也非常獨特，獨特到台詞可能都沒有配角多。這不是因為他很酷，不聊天。——他有病。他叫方毅任（張孝全飾），是警隊裡的鑑識人員。

方毅任先天患有亞斯伯格綜合症。在外界，這種病一般被認為是「沒有智能障礙的自閉症」。

其主要有三個特點——

1. 社交困難

2. 溝通困難

3. 固執或狹窄興趣

而這些症狀在方毅任身上的具體表現，就是不會和人交流，不懂人的情感，以及固執帶來的最頂尖的鑑識能力。（簡單的科普一下，鑑識科就是犯罪現場取證，以法醫鑑定技能為主的學科。）

方毅任（張孝全飾），是警隊裡的鑑識人員。（《誰是被害者》劇照）

這些特質通過片中很短的一幕，就可以得到全部體現——方毅任來到火災現場取證，因為他之前不出現場，更因為他不會「做人」，隊長對他有很大怨氣。

一番簡短的爭執後，想發作的隊長被勸住。理由是方毅任的業務能力對破案可能會有很大幫助。並且如果方毅任出錯，這正好可以把他弄走。這段對話就發生在方毅任身邊。儘管二人在竊竊私語，但通過方毅任的反應我們能看到——他們其實並不忌諱被方毅任聽到。

這麼一個活在自己世界裡的工作狂，有一天居然發現，自己的女兒和命案相關——方毅任在溶屍案的現場發現了自己女兒的指紋。和前妻離婚後，女兒被帶走，他們便再沒有聯繫。沒想到多年後的再次「重逢」，竟然發生在最讓人無法接受的地方，命案現場。

方毅任偷偷隱藏了這條線索，開始一個人尋找女兒的下落。而在追尋女兒的踪跡時，方毅任也慢慢領悟到一件事——他真不是個東西。前妻生病去世，他不知道。女兒被送進少輔院，他不知道。女兒從少輔院逃走，他不知道。女兒去夜總會坐檯，他還是不知道。他全部的心思都投入到了工作上，對於女兒多年來的情況漠不關心。

更諷刺的是，關於女兒他唯一能找到的有用信息，來自於一篇新聞報導——酒店妹狠砸酒瓶，男客險喪命。

方毅任在溶屍案的現場發現了自己女兒的指紋。（《誰是被害者》劇照）

通過這條新聞，他找到了當初採訪女兒的記者，徐海茵（許瑋甯飾）。徐海茵對這件命案很感興趣，想獲取更多內幕信息，寫進自己的獨家報導。二人互相利用，開始結伴調查。之後，不斷發生於眼前的生與死使二人都發生了改變。徐海茵還替觀眾問了方毅任一個關鍵的問題：「如果你女兒真的是殺人兇手，你會怎麼做？」

3. 解脫？

最後再回到劇情。溶屍案、焚屍案。隨著劇情的不斷展開，隱藏的秘密也漸漸浮現。在調查檢測中，方毅任發現——溶屍案的屍體並不是大家以為的過氣歌手蘇可芸。因為蘇可芸曾經做過隆鼻和削骨手術，而這溶屍案屍體的頭部並沒有整形痕跡。通過骨骼特徵判斷，這具屍體是名男性。而真正的蘇可芸不知所踪！

徐海茵對這件命案很感興趣，想獲取更多內幕信息，寫進自己的獨家報導。二人互相利用，開始結伴調查。（《誰是被害者》劇照）

接下來的焚屍案中，通過現場找到的員工卡，警方認定死者為譽品公司的前員工，張聰健。案件發生的這座大樓就屬於譽品公司。既然這樣，那勞動糾紛完全可以算作主要的調查方向。

可方毅任的發現推翻了之前的假設——他從屍體的鼻腔內找到了整形用的填充物。從骨骼和生物特徵判斷，這具屍體是名女性。應該就是他們一直尋找的蘇可芸。

如果焚屍案的屍體是蘇可芸的話，那溶屍案的屍體又屬於誰？而張聰健呢？他此時還未死，可他為什麼行踪古怪？他和蘇可芸有什麼秘密？焚屍案發生不久，有匿名電話舉報，城南倉庫中又有一具屍體。警方連忙趕到，果不其然，死者為張聰健。

蘇可芸在死前看到她的新專輯因為「她」的慘死而大火。（《誰是被害者》劇照）

蘇可芸、張聰健，第一具屍體也在後續調查中確定了身份——方毅任女兒的好友，共同在夜總會上班的「少爺」，遊成皓。在根據不斷更新的線索中，我們得知了他們三人的故事。

過氣歌手蘇可芸，為了付出，甚至把毒都戒了。在老朋友的熱情幫助下，她錄製了新唱片。一切看起來都在變好。可她無意中聽到老朋友的閒聊後，卻只剩下失落。

「……看起來怪怪的，樣子都變了，不行了……」

「……都老朋友了，幫他最後一次吧……」

都是很正常的談論，也不是取笑的口吻。但就是這平白的事實，深深地刺痛了蘇可芸的心。而雜誌為了吸引眼球，更直接對她進行人身攻擊。

張聰健因為工作的過度勞累，他得了胃癌（《誰是被害者》劇照）

而張聰健則曾是譽品公司的銷售冠軍。同事羨慕，領導器重。人生得意。公司還許給了他豐厚的獎金。

「我們公司這一面牆是張聰健拼出來。」

「公司不能沒有他啊。」

可正是因為工作的過度勞累，他得了癌症，胃癌晚期。打這之後，一切都變了。公司要求他簽自願離職書。許下的獎金也遲遲不到位。他知道自己時日無多，但為了家裡老年癡呆的父親，他決定去和公司討說法。但以前總是笑面相對的經理卻變了臉——說實在的，業績獎金都是提供給那些能夠持續為公司創造利益的人。你現在這個狀況，怎麼為我們創造更多的利益啊？

在夜總會上班的「少爺」遊成皓想當一名女人。父母不理解他，和他斷絕了關係。（《誰是被害者》劇照）

遊成皓的故事比較簡單。他是個男人，但他想當一名女人。父母不理解他，和他斷絕了關係。

他們三人都嘗夠了世間冷暖，失去了活下去的動力。但卻又都在死前完成了自己的「遺願」。

——遊成皓想像女人一樣活著，不然那就像女人一樣死去。

——蘇可芸在死前看到她的新專輯因為「她」的慘死而大火。

——張聰健的公司也被檢舉、立案調查。

他們在別人幫助下達成自己的遺願後，又用自殺成全了別人的遺願。

講到這。故事還未進行一半，尚有很多迷題有待揭開。但帶給我們生死與人性的思考已經足夠多。一個人的死亡反而成為了另一個人生命結束前的光。絕望與希望不斷地傳遞、交融。

劇中每個絕望的人看似都為自己的死找到了意義，可這種終究是種自私的選擇，更是一種逃避。生活於現代社會的喧囂中，我們每個人不容易。我們可能會被嘲笑、打擊、背叛……可能會感受到人間的種種惡意。但好好活著，一定比死去更有意義。但既然活著，就要活得比死更有意義。

【本文獲「電影舖子」授權轉載，微信公眾號：movpuzi】