《以家人之名》真人版？繼譚松韻後　同劇女星悲慘棄嬰身世曝光

內地熱播劇《以家人之名》中飾演凌霄妹妹「小橙子」的演員宋芳圓，現實生活中竟比劇中兩位男主角凌霄和賀子秋身世還坎坷，因為她出生時遭親生父母遺棄，幸好養父撿到並留下她扶養長大。

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宋芳圓過往曾參加女團養成真人騷《天生是優我》，錄節目當時她回家看父親，也曝光自己遭親生父母遺棄，被養父撿回一事。《天生是優我》節目於2017年播出，當時宋芳圓透露父親其實已經70歲了，因為身體狀況不好，讓她很憂心。她回家看望父親，淚談父親就是屬於表面上不怎麼說「愛」，但其實內心一直很牽掛女兒的人。

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宋芳圓當時也說道「我爸爸在家門口就撿到我了」，曝光宋芳圓約5、6個月大遭遺棄，而隨著宋芳圓在「以家人之名」中的演出，過往身世再被翻出。養父母讓宋芳圓在愛與配陪伴成長，完全體現「真正的家人無關年齡無關血緣」，根本的真實版的「以家人之名」。

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