100kg男星實測「168斷食法」半年激減34kg：劉德華照做39年沒胖過

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「168斷食法」最近紅透半邊天，實行起來相對簡單，不少女星和網紅都親身實測，亦有營養師也證實此方法對於減重的確有效。台灣男星劉爾金出道以來一直是胖胖身材，近來靠著168斷食法在半年內狂鏟34公斤，透露劉德華也是靠這招維持體重，39年來沒胖過。

「劉德華照做39年沒胖過！」按圖看100kg劉爾金實測「168斷食法」↓↓↓

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劉爾金8月上《醫師好辣》分享減重秘訣，就是使用168斷食法瘦身，他透露劉德華也是靠這個方法多年維持住身材，是在晚上7點後不吃，一直到隔天上午11點才進食，至於他自己在上午11點這一餐是吃有機豆漿、堅果、一點麵包，中午就是吃早午餐，晚餐在7點前吃完。

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靠著這一招，劉爾金半年內瘦了34公斤，現在是76公斤，他強調晚上如果有應酬，也會挑東西吃，像是蛋白質或是海鮮類就會多攝取，紅肉會盡量避開。台灣營養師趙函穎強調，可以進食的8小時不代表可以隨便吃，還是必須要挑有營養的食物，像是蔬菜、蛋白質、優質澱粉等等，16小時則是讓腸胃休息。

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台灣急診科醫師賈蔚也表示，減肥的方式若是限制越多，反而失敗率會越高，他也直言一開始實行時，不須太過躁進，可以一步一步來調正飲食習慣，透露自己起初的經驗是8小時先隨便吃，進食的總時段控制住，就算隨便吃，一天攝取的總熱量會比24小時隨便吃的總熱量還低，當身體已經可以接受後，再慢慢調配8小時的飲食成分和比例，可降低挫折感和失敗率。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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