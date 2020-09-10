李聖經「11字鉛筆腿」你也可擁有　美女中醫教這樣拍打可狂瘦幾cm

又到夏天露美腿的季節！可惜大腿粗壯、小腿長蘿蔔，害你只能穿長裙遮羞？若是想讓粗壯大小腿速速退散，光靠運動絕對不夠！台灣中西醫聯合診所醫師彭溫雅特別提出一套超有效的穴道按摩法，輕鬆打造性感誘人的美人腿。

號稱「胸部以下全是腿」的李聖經，一雙不科學的超長美腿，完全令粉絲羨慕不已，其實只要定期按摩保養自己的腿，並且在穿搭上注意比例，你以可以打造一雙誘人美腿喔！性感野艷的BlackPink的Rosé，除了招牌螞蟻腰之外，逆天11鉛筆腿也是超級經典（點圖放大瀏覽）：

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趕快按照醫生傳授的步驟每天按摩自己的腿，讓肉肉腿變身Rose的11鉛筆腿喔！

1. 大腿外側的敲打手法是……

大腿穴道刺激分成「外側」和「內側」，刺激手法和穴位皆不同。 彭溫雅表示，大腿外側一共有環跳穴、風市穴、中瀆穴和膝陽關四大穴道。拍打前，先將雙手握拳，放在屁股下方，坐下後有微痠感處便是環跳穴。以環跳穴為起點，往下將大腿外側中間位置均分四份，便可依序再找到風市穴、中瀆穴和膝陽關，找到位置後，不斷地「從上往下」敲打四穴位20分鐘便可刺激經絡。

若是大腿外側肌肉偏硬，彭溫雅則建議用「刮痧」的方式進行，但是她也提醒，刮痧前務必塗抹凡士林和保養油，以免皮膚過度摩擦受傷。然而，刮痧雖然是最有效的瘦腿方式，不過容易感到手痠而無法持之以恆，所以她建議，手力道不夠的人，可以改以在水中走路30分鐘，同樣也能達到瘦大腿的功效。

2. 大腿內側的按摩手法是……

大腿內側為肝經，屬柔性經絡，不能用力拍打，僅能以輕柔地「推、揉」方式按摩。彭溫雅表示，大腿內側不須揉按特別穴位，只要「由下往上」反覆按摩，刺激經絡20分鐘即可。

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3. 小腿內側的按摩手法是……

蘿蔔腿是女生最在意的部位之一，其實要瘦不難，靠一個穴道就能輕鬆完成！彭溫雅表示，小腿脂肪大多囤積在後側，所以只要按壓「承山穴」即可。墊起腳尖時，小腿中間最凸、最痠痛的點就是承山穴，因為小腿肌肉較深，所以她建議以「按壓」的方式進行二十分鐘，結束後再喝200C.C.的水加速代謝效果會更好。

4. 泡腳的注意事項是……

或許你聽過泡腳能瘦腿，然而真的這麼有效嗎？彭溫雅表示，泡腳是利用熱氣加速血液循環，對消除水腫和舒緩肌肉痠痛有效，但是瘦腿的效果並不顯著，她特別強調，有「靜脈曲張」的人絕對不能泡腳，以免造成反效果，越泡越嚴重，對靜脈曲張的人來說，最好的解決方法是把腳抬高，按摩輕拍即可。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：從肉肉腿瘦成11字鉛筆腿！美女中醫：「拍這裡+反覆按摩」真的可以狂瘦大腿好幾公分！】