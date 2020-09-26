錢的盡頭是愛情的開始︳三浦春馬遺作強顏歡笑？有情飲水飽呃人！

終於等到這部劇開播，但筆者的心情卻很複雜。很開心能又一次在屏幕上看到三浦春馬的演繹。但也難過這是最後一次在屏幕上看到他的新劇。

這劇的陣容可以說是相當的耀眼。導演有日劇學院賞的常駐嘉賓土井裕泰，其主要作品有《重版出來》、《四重奏》、《藉著雨點說愛你》、《奇蹟補習社》等。編劇是去年大熱日劇《凪的新生活》的編劇大島里美。女主是曾參演過《小森林》、《小偷家族》，和前段時間推過的《劇場》的松岡茉優。

而男主則是三浦春馬。三浦春馬是童星出身，2007年的時候，因為和新垣結衣合作的電影《戀空》成為了很多少女的初戀。此後，他接連出演了《血色星期一》、《熱血高校2》、《永遠的0》等大熱日劇日影，也因此多次提名日劇日影學院賞。他的離開，讓多少影迷粉絲感到心痛而不願面對。而作為他人生最後一部電視劇作品，我們也只能且看且珍惜。

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女主九鬼玲子（松岡茉優飾），是猿渡公司的一名會計。自家開民宿的母親一向花錢大手大腳，再加上林林總總的歷史原因，讓她成為了一個非常佛系且節儉的人。每週慰勞自己的方法，就只是一塊價值130Yen的小點心。即使是買一個心儀已久的小蘸料碟子，她也要猶豫上一整年的時間。結果，這隻小碟子自然是在她的眼前被別人搶先一步買走。而這個別人，就是本劇男主，猿渡慶太（三浦春馬飾）。

猿渡慶太，是玲子工作的猿渡公司家的二少爺。富二代出身的他向來沒有什麼金錢觀念，花錢從來也是大手大腳。光是出個差，就在工作之外不必要的地方花費了700多萬Yen。所以為了敲打他，也為了自己眼不見心不煩，猿渡公司社長，也就是慶太的父親將他從銷售部調職到了玲子所在的財務部。希望能讓慶太在和錢打交道的過程中，建立出正確的金錢觀念。於是，這樣一個教授慶太理財花錢的概念的任務，自然就落在了優秀會計玲子的身上。

按圖睇《錢的盡頭是愛情的開始》精彩劇照：

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但直到開始實施，玲子才發現這是多大一個難題。慶太不僅毫無金錢觀念，花起錢來全憑喜好，大手大腳。一頓午飯工作餐就能買下三份飯，三杯飲料，花出將近四百元；更別說背後還有個寵子無度的母親，在他被父親凍結了銀行卡之後，偷偷給兒子送來幾沓現金。

玲子任重而道遠啊。不過，慶太不是沒有意識到自己的金錢觀在別人眼裡已經成為一個問題這件事。因為他很喜歡的一個前女友，就是因此和自己分的手。而對方現在有了另外的愛人，也快要步入婚姻。

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不過，調職、凍結銀行卡這幾件「小事」還不至於讓慶太做出改變。自己住的公寓被父親賣掉，無處落腳時，慶太才意識到父親的決心。平時花錢大手大腳的他，身上沒有閒錢，恰巧又知道玲子家是開民宿的。於是慶太便厚著臉皮免費住到了玲子家。

對於事情這樣的發展，玲子自然是不情不願的。所以在一番衡量之後，玲子決定在公司、家庭上擺脫慶太這個不速之客，回歸自己佛系的人生；慶太則要通過學習金錢觀，並且證明自己的能力而獲取父親及他人的肯定。兩人目的一致，一拍即合。開始了磕磕絆絆的「師徒」之旅。玲子平日儉省，就是有缺口的瓷器也捨不得丟掉，而是自己找點材料補上裂痕缺口。慶太對此卻不甚理解。東西壞了，再買不就行了？

平時花錢大手大腳的慶太，身上沒有閒錢，恰巧又知道玲子家是開民宿的。於是他便厚著臉皮免費住到在玲子家（《錢的盡頭是愛情的開始》劇照）

公司同事是銷售部的精英，卻因為家裡工廠生意不景氣和高額的助學貸款不得不委屈自己，每天要麼住在公司，要麼住在網吧。為了省下差價，出差都選擇了坐15個小時的夜車，而不是4個小時的快車。扣扣搜搜，才拿到幾百元錢。玲子很理解，畢竟缺錢這種事是一種無法與外人言說的苦楚。但慶太從小衣食不愁，所以對此更是難以理解。這麼看來，慶太要學習的，可不是一星半點的多。

當然，這種因為他人而產生的改變，也不只是玲子指向慶太的單箭頭。玲子平時過於摳搜，而追星時又過分大方的消費觀顯然也是一個不小的問題。而負責解決這個問題的，自然就是我們的男主，慶太了。兩人在互相影響中，免不了磕磕絆絆。但在矛盾的治愈同時，玲子和慶太之間的關係也開始慢慢產生變化。

《錢的盡頭是愛情的開始》的切入點，是一個看似搞笑實則非常現實的問題——金錢觀（《錢的盡頭是愛情的開始》劇照）

故事講到這裡。《錢的盡頭是愛情的開始》的切入點，是一個看似搞笑實則非常現實的問題——金錢觀。雖然很多俗語都會說銅臭、錢俗、談錢傷感情。但實際上，金錢觀如何對待金錢，也是一個人如何對待世界的表現。就像劇中展現的，金錢觀相差很大的兩個人，最後是很難走到一起的。

《錢的盡頭是愛情的開始》最初的預定，是一部長8集的電視劇。但就在2020年7月18日，拍攝大概進行到一半的時候，劇組沒有等到原定前往片場的三浦春馬。取而代之的，則是他自殺的噩耗。

三浦春馬在今年7月18日於家中自殺身亡。（IG@haruma_miura_info）

導致三浦春馬自殺的原因，直至今日也沒有官方定論。網絡上卻一直或真或假的流傳著好幾種說法。有的人爆料說是三浦春馬的母親一直貪得無厭的逼迫於他，有的人說經紀公司的壓榨和高強度工作使他不堪重負，有的人分析三浦春馬一直深陷網絡暴力，還有的人說他染上酗酒的習慣，陷入抑鬱症的深坑.....

而三浦春馬糟糕的狀態其實也早已有所外露。比如說社交平台上的消極言論，比如說關在櫃子裡拍攝的一段視頻。甚至光是在《錢的盡頭是愛情的開始》這部劇中，即使他所飾演的角色是一個隨時都在笑著的陽光男生，但觀眾還是能很明顯的看出他的消瘦。

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從《戀空》開始，三浦春馬塑造了很多不同的形象。《我存在的時間》中內向抑鬱的拓人，《血色星期一》中的天才黑客高木，《別讓我走》中絕望嘶吼的友彥，《熱血高校2》中的學院頭目龍也......

他塑造了那麼多角色，但最後這個總是笑著的他卻最讓人心疼。《錢的盡頭是愛情的開始》因為這個不幸的事件，本可能無疾而終。但TBS電視台經過商討後，還是決定將已經拍好的部分剪成四集播出。因為即使他永遠地離開了這個世界，還是希望人們能夠記得，他曾經絢爛過。

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