Netflix｜婚姻竟可與「愛」無關？《Love is Blind》教我們的事

Netflix《盲婚試愛》（Love Is Blind）第一季已經播完，但這部真人騷仍然是現在全美國女生都在討論的主題之一。貫穿節目的社會實驗是基於「維持長久婚姻關係的重要關鍵是『情感連結（Emotional Connection）』而非『外表吸引力』（Physical Attraction）」，用30名單身男女測試「愛是不是盲目的？」讓這些無法用對方外在條件做評斷的男女，在四十天內愛上彼此、最後訂下終身，是否能成功？

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節目規則如下：節目中三十名單身男女一開始被放在與外界隔絕的空間中，要在短短十天內，僅能用言語聊天和異性互動，並且決定是否要共度一生，男生向女生求婚後，女生若不答應就無法看到對方樣貌，雙方離開；若答應，就會第一次見到對方，已準夫妻的身份前往墨西哥度蜜月，開始認識彼此的家人、朋友，並在約兩至三週後舉辦婚禮，然而雙方可以在相處途中自行決定是否要繼續下去，也可以在結婚當天拒絕和對方結婚。

此文不爆雷，不描述劇情。但花一整天這整季節目看完，認為有些內容十分值得探討。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】