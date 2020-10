萬聖節煲劇︳《陰宅怪事》劇評︰集集唔同導演致爛尾？忠粉照熱捧

Halloween當然也要應節煲劇!深夜。又到了萬眾期待的鬼故事時間。膽小的朋友們,請盡快打開房間內所有光源,將屏幕調到最亮。《陰宅怪事 The Haunting of Bly Manor》來了!

2018年,懸疑驚悚美劇《陰宅異事 The Haunting of Hill House》一開播,便取得了觀眾們的一致好評。時間錯位的剪輯,不落俗套的故事,多重視角敘事,都讓它拿到了 Netflix 2018口碑最佳的成績。豆瓣、IMDB 萬人評分8.7。

於是,創劇人Mike Flanagan和製片人Dan Kaplow決定帶領第一季創作團隊,繼續拍攝同系列的下一部備受期待的章節——《陰宅怪事》。《陰宅怪事》與《陰宅異事》一樣,改編自美國作家Henry James創作的中篇小說《碧廬冤孽The Turn of the Screw》。劇集同樣由《陰宅異事》的女主Victoria Pedretti擔任主演。Kate Siegel、Catherine Parker、Roby Attal、Oliver Jackson-Cohen等幾位驚悚專業戶參演。

全季共9集,由Mike Flanagan(《陰宅異事》、《安眠醫生 Doctor Sleep》)、Ciarán Foy(《隔魑治療 Eli》)、Liam Gavin(《降靈曲 A Dark Song》)等七位導演分集執導。每集劇本也由十位編劇分別負責。每個導演之間風格的差異性和水準起伏,讓同一季的九集美劇展現出不同的觀感,水平起伏差異過大,圈粉勸退迭次發生。

故事,發生在1987年的倫敦。美國女教師Dani Clayton背井離鄉漂洋過海,來到了英國這片古樸的大陸。遊歷一段時間後,她開始四處面試工作。

反反覆覆好幾次,但她最滿意的,還是一份家庭教師的工作。工資優厚,地點是在鄉下的一個風景優美的老莊園,學生是一男一女兩個優秀的孩子。對於Dani這樣一個漂泊在異國他鄉的人來說,這無疑是最合適不過的。但面試時,這份工作就已經隱隱顯出它的不對勁來。面試的委託人是兩個孩子的叔叔,在很多問題上咄咄逼人。

委任條件非常優渥,招聘啟事卻連著在報紙上掛了半年的時間。Dani是個聰明人,光從幾個細節就已經看得出這件事情中的隱情。

在她的反懟下,老闆說出了實情。兩個孩子兩年前失去了雙親,於是開始變得行為古怪。而就在一年前,上一任家庭教師也死在了莊園內的湖里,更是讓一切變得怪異。莊園本是在鄉下,人們往往很迷信。聽到發生過的這些事情以後,大多數人做不了多久就選擇了離開,所以他們也一直沒有招到合適的人做兩個孩子的長期家教。

Dani一直受到一個眼鏡反光的影子的侵擾。(《陰宅怪事》劇照)

聽起來有些瘆人,但Dani卻沒什麼選擇的餘地。因為她本身就是從美國逃來倫敦的。自從某件事情發生後,她就一直受到一個眼鏡反光的影子的侵擾。這個身影無處不在。大街上、房間裡、鏡面、水面。他總是會出現在Dani身邊一切能夠反射出圖像的地方,直勾勾毫無感情的看著她。因此,Dani不得不把房間內所有鏡子都遮上,才能夠安安穩穩的睡一覺。

裡因外果一比對,Dani還是選擇了接受這份工作。驅車很長時間,她來到了位於英國Bly的鄉下。正如老闆所說的,莊園附近的風景靜謐優美,兩個孩子也如天使一般可愛。

男孩Miles 是個彬彬有禮的小紳士,小女孩Flora有些話癆,但架不住嘴甜心善,Dani 很快就喜歡上了這兩個孩子。除此之外,莊園內還生活著一個善良穩重的黑人女管家,一個體貼細心的男廚師和一個大大咧咧的女園丁。Dani 初到莊園的時候,一切都正是她夢想中的工作的樣子。

但沒多久,兩個孩子身上的一些細微的詭異便開始發生。一向彬彬有禮的男孩未經允許打開了正在換衣服的她的房門,並且送給她一個蝴蝶頭飾。女孩看到頭飾後,卻露出了有些驚恐的表情,只呆呆的看著她的身後,並沒有過多言語。

此外,女孩房間裡還有一個很大的人偶屋和散落滿地的自製的娃娃。娃娃們四散的散落在地上,其中有一隻娃娃有臉,卻沒有五官。蒼白的臉,蒼白的衣服,深黑的長發。Dani從地上把娃娃拾起來,想要幫女孩放到人偶屋裡。一向活潑話癆的女孩卻一臉嚴肅,讓她把娃娃放回到她應該在的地方。

女孩房間裡有一個很大的人偶屋和散落滿地的自製的娃娃。(《陰宅怪事》劇照)

對於這件事,初來乍到的Dani並沒有計較。她只當兩個小孩心性,放回去後,連帶小女孩對她說的晚上不要下床離開房間的囑咐也拋到了腦後。而誰知道第二天,小女孩卻深夜離開房間在宅子裡晃悠。

可當Dani問起為什麼深夜不能離開房間時,小女孩卻又只丟下一句「這樣她就會知道你」便不再多言。Dani是個很有經驗的教師,對兒童心態行為規律也了解不少。對於兩個孩子的反常行為,她權當做了是經歷親人、熟人接連離世後的創傷反應。但誰想,隨著時間的增加了解的深入,發生在這間房子裡的恐怖與詭異一個接一個浮現。

時常響起的無聲電話、突然出現的陌生人影、禁止入內的古寨老樓、從不吃東西的女管家…還有越來越讓人百思不得其解的兩個孩子。男孩彬彬有禮聰明伶俐,卻總會故意弄傷自己,或者表現得像個花心的大人,或者傷害他人做出一些無法挽回的事。女孩活潑嬌俏,卻對娃娃有種莫名其妙的執念,經常和空氣對話,像是在隱藏什麼東西。

隨著時間的增加了解的深入,發生在這間房子裡的恐怖與詭異一個接一個浮現。(《陰宅怪事》劇照)

除此之外,Dani自己想要逃避的那個影子也從未放過她。只要有機會,他總是會出現在Dani身邊的任何一個地方,將她再度拉入自己想要逃離的恐懼中。

劇情講到這裡。鬼屋的故事,相信大家都聽說過不少。《美國怪談American Horror Story: Murder House》、《猛鬼屋House on Haunted Hill》、《瘋人院逐個捉Gonjiam: Haunted Asylum》、《閃靈The Shining》、《屍營旅舍The Cabin in the Woods》、《 詭娃安娜貝爾Annabelle》、《觸目驚心Psycho》、《詭屋驚凶實錄The Conjuring》等等等等,著實不少。珠玉在前,之後的鬼屋故事想玩出花樣,難度不是一般的大。

除了地點和靈異故事本身的渲染,更多的導演編劇就選擇將重點放在了劇情故事、剪輯節奏和人物情感上。比如說《陰宅異事》。一家五個孩子現在與過去的糾纏,曖昧不清的有鬼和沒鬼的反覆橫跳,懸疑恐怖的外殼和溫情家庭的內核結合,讓一向苛刻的恐怖片觀眾都忍不住拍手叫好。

但同樣的恐怖懸疑外殼和情感內核,結合在《陰宅怪事》中,卻遠不如前作那麼驚艷。開播後的豆瓣評分也從8.3一路降到了7.6。

除了每集導演功力良莠不齊導致的拖沓和違和感之外,劇情狗血和過於鬆散的劇情安排也是其中之一。女主和她前期陰影的戲份甚至不足幾個配角。角色們很多的劇情設置都感覺是虎頭蛇尾,高開低走。懸疑鋪墊到位,謎底卻枯燥乏味。氣勢洶洶的烘托和空無一物的真相,總給人一種一拳打在棉花上的無力。

原著中《碧廬冤孽》,逐漸緊張的氣氛和在前作中非常出彩的對於是否有鬼的搖擺,也被編劇斬釘截鐵的砸成了事實。綜合著看,《陰宅怪事》雖然整體表現比起前作差強人意,但還是有不少可圈可點之處。感興趣的,不妨找來一看。

