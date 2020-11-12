30大台灣「鋼條型」爆肌男神　E.SO瘦子力逼彭于晏　王子僅排第5

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來來來！眾太太們～在這顏值當道的時代，才華兼備也是很重要滴！在此為您獻上同時擁有才華洋溢的靈魂、出眾的外表、結實體格的男星，請記得在看的同時，口水記得擦一下阿～
今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家看看網友心目中30-39歲的「獵愛系肌肉男星」是哪些人呢？（點圖放大↓↓↓）
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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月29日至2020年10月27日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『30-39歲肌肉男星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】