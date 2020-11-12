30大台灣「鋼條型」爆肌男神　E.SO瘦子力逼彭于晏　王子僅排第5

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相關圖輯：數據分析30大台灣爆肌小鮮肉！《刻在你心底的名字》陳昊森僅排15（點圖放大↓↓↓）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月29日至2020年10月27日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『30-39歲肌肉男星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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