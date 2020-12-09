周嘉洛原來係隱藏街舞高手　生日P跳機械舞助慶獲激讚　

TVB臥虎藏龍，不少演員都身懷秘技，只是有些才能有時未被發掘，周嘉洛去年憑藉處境劇《愛．回家之開心速遞》中「金城安」一角，於《萬千星輝頒獎禮2019》奪得最佳男配角，以24歲之齡成為歷屆最年輕及資歷最淺的得獎者。原來周嘉洛不只演技了得，原來還是隱藏版的「舞林高手」！

入行4年的周嘉洛，憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演金城安一角奪得「最佳男配角」，但原來他除了演技之外，亦精於跳舞。（梁碧玲攝）

周嘉洛在《愛回家》劇中的的叔公單立文（豹哥），今日於社交網平台分享了去年60歲生日時，嘉洛在他的生日派對上跳舞助慶的影片。片中嘉洛戴上豹哥的面具，隨音樂起舞，跳起popping，再加幾步流暢的moon walking，動作非常靈活，筋骨非常柔軟，隨性的表演令人驚艷，炒熱現場氣氛！網民留言說：「不得了，呢種身體嘅柔軟度真係唔係人人有！」

周嘉洛為豹哥60歲生日跳舞助慶，令全場尖叫不斷。（影片截圖）

其實在《愛回家》中，周嘉洛也展現過自己的跳舞天份，更曾在萬聖節扮過Michael Jackson，不過比較點到即止，都不及他這段即興的free style令人眼前一亮。周嘉洛接受《香港01》訪問，原來他小五就已經接觸舞蹈，「然後觸發咗自己對popping、waving嘅興趣，就開始上網自學，所以根基好差。」除了網上自學，他在澳洲留學時，有三年選修課都選擇專業跳舞課，「課程嘅內容大概包括了解一啲現代蹈舞大師嘅歷史、身體力行地去編排及參與一啲舞蹈嘅製作過程同表演，咁亦都唔少得寫論文嘅部份。我當然最享受實質去跳嘅部份。」而他最喜歡跳的是popping和waving。

既有自學又有正式學藝，相信他對跳舞有濃厚興趣與天份，不過周嘉洛不斷謙稱「其實我好麻麻咋，TVB都有好多跳舞出色嘅藝員」。

之前周嘉洛亦在《愛‧回家》展示過舞藝，點擊圖片：

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周嘉洛之前有扮過Michael Jackson。（IG圖片／kalok_）

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