以家人之名︳宋威龍專訪賣口乖滿足劇迷幻想：婚後照樣咁錫譚松韻

21歲內地新生代小生宋威龍因演出《以家人之名》受到矚目，更榮登2020亞太地區百大靚仔第7名殊榮，接受LiTV線上影視專訪時，宋威龍被問到最滿意自己哪個部分？謙虛的他回應：「身體與臉蛋都是父母給的，因此我都很喜歡，謝謝大家的讚美。」他也自曝，從小就是愛吃的孩子，只是都不怎麼長肉。

【以家人之名】21歲宋威龍爆紅有原因？Burberry都欽點佢做代言人

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在拍攝《以》劇過程中，宋威龍與張新成、譚松韻累積深厚友誼，雖然現實生活中，三人年齡是掉返轉，21歲的宋威龍最年幼，比張新成25歲跟譚松韻30歲還細幾歲，但他表示相處完全零隔閡：「我們都很照顧彼此，真的就像家人一樣相處。」

宋威龍特別提到與飾演「海潮爸爸」的涂松岩合作：「每次都能感受他眼裡那份真情流露，總是讓我自然而然跟著情緒到位，讓我演技進步甚大。涂老師私下就跟海潮爸爸一樣超和藹，所以我們都很喜歡黏著他，也真的把他當爸爸一樣親暱！」

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許多戲迷期待《以》劇拍攝第二季，宋威龍也提到理想劇情：「其實後續我跟尖尖（譚松韵飾）在一起時就很甜了，婚後當然會繼續延續這種狀態。我們從小一起長大，相處模式不會有太大改變，但疼愛尖尖是不會少的。」宋威龍用戲裡凌霄大哥角度回覆，完全滿足所有粉絲的幻想。

現實生活中，宋威龍有個與自己感情很好的家姐，思想傳統的他，雖然跟家姐兩人互相扶持，但心裡上還是希望身為男生的自己，要多照顧女生些，多為家姐分擔。而聊到感情觀，宋威龍則堅持專一到底，希望兩人相處模式是彼此感覺舒服，能輕鬆談心即可。

由於宋威龍從小就上少林寺習武，發揮武術家精神結合演藝事業，現在成為全方位藝人，這個朝武打演員之路的夢想有改變嗎？宋威龍說：「並沒有一定要朝什麼方向發展，我認為演員之路上，只要能遇到好劇本或好角色，我都會希望爭取出任。

去少林寺研修，是小時候看了李連杰老師的作品《少林寺》而受到感動，因此決定學習，那時年紀很小，沒有想很多，就是一個認定就努力去做，現在長大了，視野領域廣了，就也不會侷限自己，每種挑戰對我來說都是很好的磨練。」

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