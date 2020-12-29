明星「健康寶」個資被作販賣 　1元可買多位偶像身分證字號

針對新冠肺炎的防控，內地已推出一個小程序名為「北京健康寶」，可以通過微信﹑支付寶等的形式，方便個人查詢自身防疫相關的健康狀況。不過卻有人利用這個數據系統作買賣交易，使大量明星的個人資料外泄，掀起網上廣大討論。

不少明星的檢測結果在網上遭到售賣．（娛樂有飯微博圖片）

據內地媒體報導指，網上「代拍」行業（代替粉絲拍攝明星）盛行，然而他們最近卻推出最新的招數，利用疫情時期大量售賣明星們的健康寶照片同查詢方法。只要在小程序通過輸入姓名同身分證字號，就可以查詢到所需的明星健康寶照片，甚至可得到檢測結果、檢測機構同檢測時間，整個過程是無需人臉識別的。

而網上亦傳出不少一線紅星的檢測結果亦在其中，疑似有王俊凱﹑宋威龍﹑蔡徐坤﹑楊冪﹑鄧倫等，超過70名明星的健康寶照片外泄，涉及北京、上海等多地核酸檢測機構。然而相關群組內還打着以「2元70多位藝人健康寶照片」、「1元1000多位藝人身分證字號」為焦點，吸引粉絲付錢買偶像的資料。

網上傳出疑似王俊凱﹑楊冪等明星個資外泄。（王俊凱微博圖片﹑楊冪微博圖片）

而負責研發「北京健康寶」的中關村科學城城市大腦公司一名工作人員表示，公司目前正跟進事件，有相關信息就會及時公布。而內地有律師就此事表明，以謀利為目的出售明星個人信息，可能已經涉嫌侵犯公民個人信息罪，是要承擔刑事責任的。

不少明星的資料疑似外泄。（微博圖片）