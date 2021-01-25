麥秋成湯怡結婚｜男方前一晚仲幫《聲夢傳奇》排舞：我都不斷努力

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-25 18:05

湯怡突然宣布與麥秋成拉埋天窗，恭喜晒！IG帖文還hashtag寫上#我們仨，原來是有了BB。其實在湯怡宣布結婚前一晚，這位準新郎還在努力工作，替《聲夢傳奇》擔任「星級排舞師」為一班參賽者排舞，年前他還簽約成為了無綫藝人，除了幕後工作以外，更開拓了幕前範疇，現今事業愛情兩得意，真令人羨慕！

「星級排舞師」麥秋成為《聲夢傳奇》參賽者排舞。上排左至右：蔡愷穎、文凱婷、潘靜文、林沚羿、林君蓮、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、炎明熹。下排左至右：冼靖峰、林智樂、何晉樂、孫漢霖、張馳豪、黃奕斌。（梁碧玲攝）

「星級排舞師」麥秋成接受《香港01》訪問時就笑說：「今晚train佢哋舞步，哈哈，將會train到佢哋皮黃骨瘦，我哋大概會有15堂，每堂都會有3，4個鐘，首先認識自己身體肌肉，然後訓練唔同嘅舞種，hip hop或者jazz funk，之後就係發掘佢哋台風，有一堂就係臉部表情，再之後就係排隻舞，因為想佢哋有個小小嘅表演畀大家睇。」看來麥秋成為一班參賽者確實花了不少心機。

麥秋成由幕後做到幕前，勁吖。（梁碧玲攝）

參賽者們由14歲到25歲都有，跳舞經驗亦有不同，麥秋成說：「有幾位跳舞細胞真係唔錯，Yumi（鍾柔美）、Hugo（黃奕斌）仲有Chantel（姚焯菲）、Venus（林沚羿）同埋Sherman（潘靜文），Sherman同Venus係冇跳過舞，但係拍MV嘅時候又做到我要求，而且呢個幾禮拜都好努力練習。」

湯怡宣布與年長8年的麥秋成結婚。（Instagram@yuenkaka）

麥秋成加入TVB後，曾參與過不少排舞工作，例如香港小姐競選，台慶節目的「愛回家拍手舞」等等。他也透露，自己亦剛剛加入了《愛》劇組：「個角色都幾得意，唔多講嘢，但係要需要好多身體動作同埋表情，都幾難做，因為導演都話冇對白只係身體演釋，係難嘅。」

麥秋成透露自己將於《愛．回家之開心速遞》1171集登場。（梁碧玲攝）

他自言，參演《愛》之前，幸運也參演過TVB劇集以及與張艾嘉合作拍攝《燈火闌珊》：「喺張艾嘉身上真係學到好多嘢，真係觀察到好多，所以我都不斷努力緊，我自己都好期待上畫。」

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