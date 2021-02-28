失憶24小時．短評︱案中案勾起觀眾好奇心　郭晉安回歸喜劇必勝？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-28 12:00

TVB劇集《失憶24小時》主軸是蒙一言（譚俊彥飾）失憶的故事，經歷綁架案的他事後對當日發生的事失去記憶，而吳耀中（郭晉安飾）就成為他找回記憶的希望。雖然劇情由一單綁架案而起，但來到第二周就集中在Freeya（王君馨飾）失蹤一事上，不過依然懸念十足，值得追看。

Freeya（王君馨飾）曾同好友吳順美（江欣燕飾）講過要去馬來西亞，但至今下落不明。（YouTube影片截圖）

雖然起初有觀眾認為劇集入題太慢，但由綁架案開始，到之後Freeya失蹤，伊雲思（張達倫飾）的出現，其實一直都在慢慢鋪排。如果說首周劇情因為圍繞着綁架案成功引觀眾入局，來到第二周將劇情引伸到Freeya失蹤就繼續勾住觀眾個心。作為女主角的Freeya自從綁架案發生後就無故失蹤，但原來吳順美（江欣燕飾）是她的好友，從她口中得知Freeya經常離家出走，但其實好愛老公，今次去馬來西亞也只是想嚇下對方。再者伊雲思的種種行為亦絕不尋常，他是最後見到Freeya的人、臉上出現可疑的抓痕、還有「糖水」，可以推斷伊雲思分分鐘禁錮了Freeya，而這單案中案的細節位就勾起大家的好奇心。

伊雲思（張達倫飾）的行為好可疑。（YouTube影片截圖）

糖水有咩用？（YouTube影片截圖）

而郭晉安的表現依然是全劇的焦點，近年演了不少奸角的他憑《忠奸人》奪得視帝，但其實他前兩次都是憑着「阿旺」獲封最佳男主角，今次觀眾終於再度欣賞到他的喜劇演出，而他絕對沒有令大家失望，不過搞笑背後亦有令人動容的情節。爛賭成性是吳中的其中一面，但愛錫兒子亦是吳中的優點，當他看到兒子在小小太空人茶會上的一番說話感動落淚，但又拼命抑制，相信這段演出都令觀眾代入到他的情緒中。

強忍淚水。（影片截圖）

無疑全劇擔大旗的是安仔，但其實每個人物都必不可少，而在第二周的五集中，相信最爆笑的一段演出就是黑幫大佬蔣龍（單立文飾）因誤會被吳耀中及蒙一言綁架，期間發現蔣太（李天縱飾）與手下阿光（彭懷安飾）有姦情，蔣龍、吳中、蒙一言三人在村屋中的一場戲火花十足，豹哥的氣勢力壓安仔同譚俊彥，那種霸氣可以說是完全入肉，而之前被網民指木獨黑面的譚俊彥在這場戲中同兩位拍檔形成反差，正正是帶點傻氣反而意外有驚喜。

呢個三人組合又真係好好笑。（YouTube影片截圖）

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