薛芷倫於億元豪宅請名廚整Omakase宴客　與麥大力貼頭合照好老友

名媛薛芷倫(Fanny)經常在社交平台分享個人生活,亦不時上載出席名牌盛會的照片。她住室赤柱逾億獨立屋,面積達3,384呎。早前,她在IG貼出邀請一朋友到她家作客的照片,有好友馬浚偉、盛品儒及太太蔡一鳳,和前機師麥大力等。

豪宅走奢華宮廷風。(Instagram@ballqueen)

薛芷倫甚至請到名廚上門炮製日本菜Omakase(廚師發辦),食材名貴,有金箔壽司,非常識歎!同時也曝光了她家中的豪華巨廳,極具氣派。薛芷倫穿上粉紅色的旗袍,跟麥大力貼頭合照,看來非常老友。她寫道︰「家宴,元宵節快樂。Omakase home dinner on lovely Chinese Valentine’s Festival. Thank you all for making it a special night to remember.」他們一班人又到薛芷倫的私人K房唱K,見到薛芷倫與馬浚偉合唱,又再跟麥大力合照,一班人非常開心。

薛芷倫在家食飯都好豪華。(Instagram@ballqueen)

據知,薛芷倫的豪宅金碧輝煌得像皇宮一樣,位於赤柱富豪海灣,是她兩年前到此探望朋友時,對這個環境一見鍾情,即時豪擲1.12億購入3,384呎獨立屋自住。有指薛芷倫整整花了兩年時間裝修獨立屋,疫情期間冇ball去,令她更專注於新家的裝修上,從揀料到挑選傢俬都親力親為,早前終於入伙。豪宅走古典宮廷風,非常奢華!當中更自設了一間卡拉OK房,目測可以容納超過20人,非常誇張!

