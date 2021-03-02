薛芷倫於億元豪宅請名廚整Omakase宴客　與麥大力貼頭合照好老友

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名媛薛芷倫（Fanny）經常在社交平台分享個人生活，亦不時上載出席名牌盛會的照片。她住室赤柱逾億獨立屋，面積達3,384呎。早前，她在IG貼出邀請一朋友到她家作客的照片，有好友馬浚偉、盛品儒及太太蔡一鳳，和前機師麥大力等。

豪宅走奢華宮廷風。（Instagram@ballqueen）

薛芷倫甚至請到名廚上門炮製日本菜Omakase（廚師發辦），食材名貴，有金箔壽司，非常識歎！同時也曝光了她家中的豪華巨廳，極具氣派。薛芷倫穿上粉紅色的旗袍，跟麥大力貼頭合照，看來非常老友。她寫道︰「家宴，元宵節快樂。Omakase home dinner on lovely Chinese Valentine’s Festival. Thank you all for making it a special night to remember.」他們一班人又到薛芷倫的私人K房唱K，見到薛芷倫與馬浚偉合唱，又再跟麥大力合照，一班人非常開心。

薛芷倫在家食飯都好豪華。（Instagram@ballqueen）

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據知，薛芷倫的豪宅金碧輝煌得像皇宮一樣，位於赤柱富豪海灣，是她兩年前到此探望朋友時，對這個環境一見鍾情，即時豪擲1.12億購入3,384呎獨立屋自住。有指薛芷倫整整花了兩年時間裝修獨立屋，疫情期間冇ball去，令她更專注於新家的裝修上，從揀料到挑選傢俬都親力親為，早前終於入伙。豪宅走古典宮廷風，非常奢華！當中更自設了一間卡拉OK房，目測可以容納超過20人，非常誇張！

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