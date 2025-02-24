中年好聲音3｜王鄭浚仁抱病演出獲92分好成績 周國豐：睇得舒服咗

昨晚（23日）播出一集是24強晉身20強「搶分戰」下回合，本集共有7位參賽者獲得9 字頭分數，分別為張與辰《開門見山》、羅逸軒《戲劇人生》、陳嘉琦《自作多情》、善玥澄《愛》、陳芷盈《So You Would Come》、黃博《不必在乎我是誰》及王鄭浚仁《飛機場的10:30》，當中早已被周國豐封為「女大魔王」的黃博更奪得98分超高分數，再度為《中年3》創出新紀錄。

肥媽＋黎瑞恩被爆似fans

而第二高分的張與辰獻唱《開門見山》獲得97分，同樣贏盡全場拍掌聲，高3分揮低陳芷盈。今次他罕有跳出框框演繹搖滾歌曲，配合rock爆眼線，甚有前樂隊Mr.主音布志綸影子，他直言：「希望畀大家睇到我都有團火係未爆出嚟，今日爆出來畀大家睇！」周國豐指張與辰是次的演出，台風帶著美國搖滾歌手Adam Lambert感覺：「你係可以走黑暗狂野路線，呢幾個回合對張與辰嚟講，其實係你自己嘅訓練場，要foul你係冇乜可能。」他還笑指肥媽和黎瑞恩似足fans一樣聽得投入。現場live band由「香港結他之神」蘇德華擔任結他手，伍樂城直言參賽者能與蘇德華有火花互動略有難度：「要本身個人好有音樂感先做到， 個滑音滑入去，嗰度做得好好。」張佳添也指有蘇德華伴奏，為張與辰演出錦上添花：「我哋少見呢種咁正嘅互動，嗰種星味同壓台感，（喺《中年》）從未見過。」肥媽直言不似在看比賽：「直情喺度睇緊rock騷呀！」

王鄭浚仁抱病演出《飛機場的10:30》獲得92分好成績。

新馬區選手王鄭浚仁雖然抱病上陣演出，但未有影響表現，演出高難度歌曲《飛機場的10:30》更獲得92分好成績。王鄭浚仁之前被張佳添評「眼眉識唱歌」，周國豐對於他今次抱病演出「眼眉無力」的狀況，直言讓其看得「舒服咗」：「起碼條眉唔會郁得好緊要，體能上或本身聲音限制係鎖住咗你，於是反而依家呢個程度嘅王鄭浚仁有啲恰到好處。」張佳添大讚王鄭浚仁無論轉音、高音及拍子感，均處理得十分好：「呢首歌你係用真聲唱第二round，陶喆都冇咁玩，你選擇咁玩其實好有危機，但你做到。」

周國豐指病咗嘅王鄭浚仁，反而呢個狀況恰到好處。

郭偉倫＋劉傳民被淘汰

由於本回「搶分戰」陳芷盈隊共獲得5分，僅獲3分的張與辰隊需被淘汰兩名參賽者，最終評審淘汰了獻唱《痴心絕對》的郭偉倫和獻唱《每一句說話》的劉傳民。至於本回MVP（最有價值選手），嘉實評審黎瑞恩選出張與辰為MVP，讚其整體唱功和台風，值得擁有此獎項，揮低本回最高分的黃博。張與辰分享感言時不禁落下男兒淚，自責未有做有隊長責任令兩隊員被foul：「好開心可以攞到MVP，自從睇呢個節目，我一直都好希望自己有機會攞到，但今日兩個隊友被foul，我覺得我呢個隊長冇做好，對唔住。接住落嚟我一定會繼續努力，做到最好，讓大家睇到唔一樣嘅張與辰。」

張與辰獻唱《開門見山》獲得97分。

黎瑞恩選出張與辰為本回合MVP。