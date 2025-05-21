港台韓歌手齊集愉景灣沙灘舉辦音樂節　令火辣辣夏天熱度再急升

由耀榮文化主辦的《The Nextwave XX25沙灘音樂節》載譽歸來，成為本地最令人期待的音樂節之一，今年7月5-6日再次降臨愉景灣沙灘，大會更邀請港、台、韓頂流歌手，讓樂迷感受火辣辣的夏天。

由耀榮文化主辦的《The Nextwave XX25沙灘音樂節》載譽歸來。

今年音樂節以「Friendship」、「Romance」為主題，首日由周興哲、⁠洪嘉豪、Gummy B、我是機車少女I’m difficult、鄭沐晴、Patti蔡宥綺打頭陣，情歌、美酒伴隨浪漫樂韻，讓樂迷沉浸式體驗不一樣的音樂節！周興哲表示非常懷念The Nextwave舞台，盼再次感受觀眾的熱情：「上次的表演讓我印象很深刻，能在海邊一邊看海、一邊唱歌，那個氛圍真的很放鬆、很舒服。特別是香港的歌迷真的非常熱情，給了我很多溫暖的回應，讓我到現在都還記得當時大家一起大合唱的畫面，期待今年再次跟大家一起唱歌，一起創造新的回憶。」

首日由周興哲、⁠洪嘉豪、Gummy B、我是機車少女I’m difficult、鄭沐晴、Patti蔡宥綺打頭陣。

首日由周興哲、⁠洪嘉豪、Gummy B、我是機車少女I’m difficult、鄭沐晴、Patti蔡宥綺打頭陣。

首日由周興哲、⁠洪嘉豪、Gummy B、我是機車少女I’m difficult、鄭沐晴、Patti蔡宥綺打頭陣。

首日由周興哲、⁠洪嘉豪、Gummy B、我是機車少女I’m difficult、鄭沐晴、Patti蔡宥綺打頭陣。

首日由周興哲、⁠洪嘉豪、Gummy B、我是機車少女I’m difficult、鄭沐晴、Patti蔡宥綺打頭陣。

而洪嘉豪則第一次參加《The Nextwave沙灘音樂節》，他表示會使出渾身解數，務求令海灘的「浪漫指數」爆錶：「所以追女仔嘅快啲約你嘅對象一齊參加，我會不停唱啲浪漫嘅歌，歡迎你台下表白！如果成功之後，仲可以齊齊去玩吓水、飲兩杯睇日落，絕對係浪漫嘅拍拖活動！」嘉豪仲話自己鍾意陽光與海灘，揚言望海可以幫助創作：「其實每年夏天都會好忙，如果有時間都想靜靜地望海，因為會有唔同感覺，所以去到海邊都會帶定啲筆記，有咩即時寫低佢。」

洪嘉豪則第一次參加《The Nextwave沙灘音樂節》，他表示會使出渾身解數，務求令海灘的「浪漫指數」爆錶。

《The Nextwave XX25沙灘音樂節》第二日表演陣容相當強勁，韓國頂流歌手雲集愉景灣沙灘，以「Friendship」為主題演出音樂節，出席包括有ITZY、⁠CHUNGHA（請夏）、Dragon Pony和GENBLUE幻藍小熊等等。

韓國頂流歌手雲集愉景灣沙灘，以「Friendship」為主題演出音樂節，出席包括有ITZY、⁠CHUNGHA（請夏）、Dragon Pony和GENBLUE幻藍小熊等。

韓國頂流歌手雲集愉景灣沙灘，以「Friendship」為主題演出音樂節，出席包括有ITZY、⁠CHUNGHA（請夏）、Dragon Pony和GENBLUE幻藍小熊等。

韓國頂流歌手雲集愉景灣沙灘，以「Friendship」為主題演出音樂節，出席包括有ITZY、⁠CHUNGHA（請夏）、Dragon Pony和GENBLUE幻藍小熊等。

ITZY一出道迅速爆紅，出道歌《DALLADALLA》包括無線台的七冠王在內，在韓國的音樂節目中達成了九冠王的創舉：「非常期待參加香港的沙灘音樂節，在韓國也不多這類舞台！我們可能要選些防水歌衫，隨時表演完就可以落水狂歡！」。韓國歌手CHUNGHA（請夏）亦相當有份量，CHUNGHA（請夏）曾奪得最佳流行專輯獎，音源收聽播放次數也高達10億次，是一位極具人氣的藝人，這次參加《The Nextwave XX25沙灘音樂節》勢成為焦點。

韓國歌手CHUNGHA（請夏）亦相當有份量，CHUNGHA（請夏）曾奪得最佳流行專輯獎。

而GENBLUE幻藍小熊則為韓國出道的台灣組合，去年更勇奪韓國文化演藝大賞KPOP新人獎，第一次來香港參與大型音樂節，Fans網上已熱鬧討論。

GENBLUE幻藍小熊則為韓國出道的台灣組合，去年更勇奪韓國文化演藝大賞KPOP新人獎。

《The Nextwave XX25沙灘音樂節》



日期:7月5&6日

地點：愉景灣大白灣沙灘Discovery Bay Tai Pak Beach

價錢：一般單日報名費$788 First Class 單日報名費$988

優先訂購：5月27日12:00nn-5月28日23:59pm

公開發售：6月5日12:00nn

