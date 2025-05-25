貼地影帝被捕獲氣色極佳任影唔嬲　在中環碼頭當眾做呢件事獲激讚

剛踏入70歲的國際影帝周潤發（發哥），一向以親民作風聞名，儘管貴為巨星，但生活貼地，經常行街市、幫襯平民食肆，又喜歡跑步和行山，而最難得的是，每當被網民網民偶遇要求合照，他都來者不拒，更例牌親自揸機自拍，所以人見人愛。近日，又有網民分享了於中環碼頭偶遇周潤發的合照，竟還親眼見到發哥當眾做這件事？

周潤發多年來都keep住fit爆身型。（資料圖片/梁碧玲 攝）

今年的5月18日是周潤發的70歲生日。（IG@michaelkiuwaimiu）

發哥70歲仍保持心境年輕。（笙笙IG影片截圖）

近年來，「野生捕獲發哥」幾乎成為遊客來港的另類行程，無論是晨跑偶遇、街市買菜，或是搭地鐵巧遇；而近日，有內地網民上載了在中環碼頭野生捕獲周潤發的合照，並寫道：「在中環碼頭遇到了周潤發！發哥真的太nice了」。相中，發哥身穿招牌全黑跑步裝，精神奕奕，氣色非常不錯。該網民描述當時情景：「早上9點多我在中環碼頭拍照，看到有個人高高瘦瘦的在跟人合影，我瞥了一眼還沒看出來，後來他把眼鏡一摘，我的天，這不是發哥嗎？ ！我馬上過去求合影，激動到現在，巨星人好和氣，後來一圈人圍著他合影他都來者不拒。」該網民還透露，期間有位跑友疑似岔氣不適，發哥見狀立即叫對方坐在海旁石墩上，並幫對方活動胳膊及按摩，展現溫暖又親民的一面，獲網民激讚：「真的太nice了」。

近日，有內地網民上載了在中環碼頭野生捕獲周潤發的合照，並寫道：「在中環碼頭遇到了周潤發！發哥真的太nice了」。（小紅書截圖）

期間有位跑友疑似岔氣不適，發哥見狀立即叫對方坐在海旁石墩上。（小紅書截圖）

並幫對方活動胳膊及按摩。（小紅書截圖）

其實早年起，發哥除了向身邊跑友分享養生之道，還身兼「醫師」，根據各人不同的身體狀況而因應提供不同手法治療，視后唐詩詠、盧海鵬及劉江等都試過其手勢，盧海鵬更盛讚發哥幫人腳底按摩手勢一流。

唐詩詠跟隨發哥練跑。（IG@natalietong53）