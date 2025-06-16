印度空難260死「38歲男主持同日PO飛機合照」惹公關災難急道歉
撰文：聯合新聞網
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印度航空墜機事件造成至少260人遇難，英國主持人Mark Wright因一則發文遭到炎上。38歲的他在社群分享一張他和妻子及孩子在私人飛機前的合照，並抱怨標準飛機的腿部空間太小。
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印度航空787客機載有242名乘客，其中包括53名英國公民，從印度西北部古吉拉特邦的艾哈邁達巴德機場起飛後不久墜毀，造成嚴重傷亡。Mark Wright的貼文立刻激怒不少網友：
「這麼多人在飛機上喪生，你卻在發炫耀文」
「你有在看時機發文嗎」
他的社群群情洶湧，他立刻刪文並表示：「對於發生令人心碎的事件後，我在社群上發的貼文讓大家不適，我深表歉意。」他並解釋，有一貼度假發文是預定發文，是剛剛好不是故意的，希望大家原諒。
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