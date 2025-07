66歲最佳女配角談息影「拒絕被娛圈拋棄」1978年恐怖片成代表作

美國66歲女星Jamie Lee Curtis曾演出《衰鬼媽咪》(Freaky Friday)、1978年《月光光心慌慌》(Halloween)等知名電影,又以《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)拿下奧斯卡最佳女配角。



Jamie Lee Curtis以《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)拿下奧斯卡最佳女配角。(gettyimages)

Jamie Lee Curtis接受「鏡報」訪問坦言:「我的爸媽都是知名演員,但他們到了『一定年齡』就被荷李活拋棄,他們的這段經歷促使我早早開始『自我隱退』,以避免同樣的命運。」她說:「我親眼目睹我的父母在某個年紀被這個行業拋棄,失去了賦予他們名望、生活和生計的一切。」Jamie Lee Curtis說:

「我看著他們取得了令人難以置信的成功,然後又慢慢地消磨殆盡,這非常痛苦。」



Jamie Lee Curtis於《奇異女俠玩救宇宙》飾演國稅局稽核員。(《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照)

她直言:

「我已經自我退休30年了,我一直在準備退出,這樣我就不用像我的家人那樣受苦了。我想在『被拋棄』之前,自己先離開這個圈子。」



Jamie Lee Curtis計最近與原班人馬Lindsay Lohan聯袂出演了《衰鬼媽咪2》。(GettyImages)

Jamie Lee Curtis計劃提前退出,但她的星途仍很光明,她最近與原班人馬Lindsay Lohan聯袂出演了《衰鬼媽咪2》,這是他們2003年經典家庭喜劇的續集,備受外界期待。

