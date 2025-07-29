66歲最佳女配角談息影「拒絕被娛圈拋棄」1978年恐怖片成代表作

美國66歲女星Jamie Lee Curtis曾演出《衰鬼媽咪》（Freaky Friday）、1978年《月光光心慌慌》（Halloween）等知名電影，又以《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）拿下奧斯卡最佳女配角。



Jamie Lee Curtis以《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）拿下奧斯卡最佳女配角。（gettyimages）

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Jamie Lee Curtis接受「鏡報」訪問坦言：「我的爸媽都是知名演員，但他們到了『一定年齡』就被荷李活拋棄，他們的這段經歷促使我早早開始『自我隱退』，以避免同樣的命運。」她說：「我親眼目睹我的父母在某個年紀被這個行業拋棄，失去了賦予他們名望、生活和生計的一切。」Jamie Lee Curtis說：

「我看著他們取得了令人難以置信的成功，然後又慢慢地消磨殆盡，這非常痛苦。」



Jamie Lee Curtis於《奇異女俠玩救宇宙》飾演國稅局稽核員。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

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她直言：

「我已經自我退休30年了，我一直在準備退出，這樣我就不用像我的家人那樣受苦了。我想在『被拋棄』之前，自己先離開這個圈子。」



Jamie Lee Curtis計最近與原班人馬Lindsay Lohan聯袂出演了《衰鬼媽咪2》。（GettyImages）

Jamie Lee Curtis計劃提前退出，但她的星途仍很光明，她最近與原班人馬Lindsay Lohan聯袂出演了《衰鬼媽咪2》，這是他們2003年經典家庭喜劇的續集，備受外界期待。

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