37歲配音界女神結束短命婚　律師揭財產分配內幕：可能不會平分

日本知名聲優平野綾與演員谷口賢志於5日晚間雙雙透過社群宣布正式離婚，而這段短命婚姻從兩人宣布結婚，到被爆分居、離婚，都成演藝圈話題，也因婚姻時間短，兩人離婚後的財產分配也成討論話題，日本從法律面探討新聞事件的網站「弁護士ドットコム トップ」便指出，由於平野綾與谷口賢志婚後同居生活僅三個月，很可能不會平分財產。



「弁護士ドットコム トップ」報導，就「是否會有財產分配？」、「財產分配是否均分？」兩大問題，根據律師冨本和男說法，很可能不會均分。

日本知名聲優平野綾與演員谷口賢志於5日晚間雙雙透過社群宣布正式離婚。（IG@a_ya.hirano）

日本律師說明，所謂的「財產分配」是指在婚姻關係或事實婚關係中，一方因離婚等情況，將財產分給另一方的制度，其目的在於維護雙方的公平。然而，平野綾與谷口賢志婚姻同居期極短，律師表示：

「實務上如果婚姻期間極短，或夫妻幾乎沒有共同努力建立的財產，也有可能不會被認可財產分配。」



而短期同居是否也平分財產？日本律師表示，原則上財產分配「各分一半」，不過範圍僅限於婚姻期間，雙方協力取得或維持的共有財產，婚前各自持有的「特有財產」，原則上不在分配範圍內。而像平野綾與谷口賢志這種婚姻、同居期間非常短的情況，特有財產與共有財產比較容易分清，財產分配的範圍也會相對有限。

平野綾與谷口賢志於2024年1月閃婚，然而同年9月，日媒報導兩人已分居在談離婚，據悉，兩人結婚同住後便爭吵不斷，一度驚動警方上門關切，後更互控惡言相向、對方施暴，而自報導兩人認分居、離婚後接近一年，終於正式宣布離婚。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】