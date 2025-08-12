王晶揭梅豔芳趙文卓分手原因　點名張栢芝同梅姐有兩個共通點

近日，導演王晶講述影視圈往事，引發網友關注。8月11日，王晶出鏡談到了演員趙文卓，談及他當年和梅豔芳分手的原因以及與李連杰演技比較。



王晶稱，趙文卓與梅豔芳是真心相愛，沒能在一起非常可惜。談及梅豔芳和趙文卓的分手原因，王晶透露自己聽到的原因是當時好友圈會有一些人開趙文卓的玩笑，意指趙文卓是梅豔芳的小狼狗，趙文卓不能接受，所以最後兩人分手。

近日，導演王晶講述影視圈往事，引發網友關注。（視覺中國）

王晶表示：

「那段日子我們經常在一起聚，有幾個特別頑皮的給趙文卓改了個外號『卓卓』，就像你養個小貓咪叫『咪咪』、養個小狗叫『黃黃』一樣，就等於說他是梅豔芳的小狼狗，是開玩笑，但我知道趙文卓受不了，他是個英雄人物，開玩笑不能開到這個份上，但他也不能得罪人，只好跟梅豔芳分手，這是我聽到的理由。那些朋友把玩笑開大了，間接破壞了一段感情。」



王晶稱，趙文卓與梅豔芳是真心相愛。（視覺中國）

【圖輯】點圖放大看更多梅艷芳舊照👇👇👇

+ 9

談到趙文卓與李連杰演技比較，王晶稱兩人在自己心中都是武術演員，演技都是合格的，但李連杰的觀眾緣比趙文卓好，因為李連杰早期出圈作品大家對他印象很好，趙文卓則是飾演大反派，兩人起步不一樣，趙文卓比較吃虧。此外，趙文卓的通背拳雖然實用但在表演上不好看，加之李連杰演了多次「黃飛鴻」珠玉在前，之後趙文卓才去演等等，趙文卓在時機上吃了虧，所以他成不了第二個李連杰。

此前，王晶還在採訪中談到了梅豔芳，稱「梅豔芳的任性害死了她，她是天賦非常高的女孩子」。王晶評價梅豔芳：「她演什麼像什麼，唱什麼就是什麼。」 後來，他看到了初出道的張栢芝，第一印象是：

「糟了，又一個梅豔芳，一模一樣，任性、天賦高得可怕。」



【圖輯】點圖放大重溫張栢芝初出道時的靚樣及更多近照👇👇👇

+ 30

梅豔芳1963年10月10日出生於中國香港，歌手、演員、慈善家，香港演藝人協會創辦人及首位女會長。曾憑藉電影《胭脂扣》獲得金像獎、金馬獎、金龍獎和亞太影展四料影后。2003年12月30日，梅豔芳因宮頸癌病逝，年僅40歲。

趙文卓，1972年4月10日出生於哈爾濱市，畢業於北京體育大學，中國大陸男演員、導演、北京體育大學教練，曾出演電影《方世玉》、《黃飛鴻之王者之風》、《蘇乞兒》等，主演電視劇《霍元甲》、《風雲雄霸天下》、《至尊紅顏》等。

【圖輯】點圖放大看更多《方世玉》劇照👇👇👇

+ 21

1995年，趙文卓在拍攝《滿漢全席》時與張國榮建立深厚友誼，經張國榮介紹與梅豔芳相識並相戀，但僅一年就分開了。

【同場加映】張栢芝安以軒魏如萱係「黑二代」？圈中8位背景超狂藝人逐個數（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【相關圖輯】張栢芝安以軒魏如萱係「黑二代」？圈中8位背景超狂藝人逐個數（01製圖）