謝霆鋒一飯封神疑抄黑白大廚風波未了　製作組指這橋段抄另一節目

中國最新美食競技綜藝《一飯封神》近日開播，卻被質疑高度抄襲韓國Netflix熱門節目《黑白大廚》，在網路上掀起熱議。曾參與《黑白大廚》的韓國知名中餐主廚鄭智善，日前在YouTube上與有「外賣員廚師」之稱的林泰訓一同觀看《一飯封神》片段，兩人對節目內容的相似度感到震驚，再度引發討論。



影片中，兩人從節目開場、佈景設計到競賽規則，都發現與《黑白大廚》驚人雷同。鄭智善驚呼：「構圖不是很像嗎？」、「一模一樣！」林泰訓更指出，連攝影棚的結構與拍攝角度都幾乎複製。

中國新美食競技綜藝《一飯封神》開播後，被質疑高度抄襲韓國 Netflix 節目《黑白大廚》，從舞台設計、賽制到橋段幾乎如出一轍，讓鄭智善看了相當傻眼。（截圖）

中國新美食競技綜藝《一飯封神》開播後，被質疑高度抄襲韓國 Netflix 節目《黑白大廚》，從舞台設計、賽制到橋段幾乎如出一轍，讓鄭智善看了相當傻眼。（截圖）

中國新美食競技綜藝《一飯封神》開播後，被質疑高度抄襲韓國 Netflix 節目《黑白大廚》，從舞台設計、賽制到橋段幾乎如出一轍，讓鄭智善看了相當傻眼。（截圖）

中國新美食競技綜藝《一飯封神》開播後，被質疑高度抄襲韓國 Netflix 節目《黑白大廚》，從舞台設計、賽制到橋段幾乎如出一轍，讓鄭智善看了相當傻眼。（截圖）

《一飯封神》名稱意指「用一頓飯封為神」，賽制同樣將參賽者分為黑白兩隊進行廚藝對決。然而，無論是舞台設計、選手進場、評審登場形式，甚至競賽中的隨機食材環節，都與《黑白大廚》如出一轍。鄭智善笑言，這已經超越了「參考」的範疇。

謝霆鋒《一飯封神》無論是舞台設計、選手進場、評審登場形式，甚至競賽中的隨機食材環節，都與《黑白大廚》如出一轍。（微博@一飯封神）

【圖輯】點圖放大看更多謝霆鋒昔日照片👇👇👇

+ 13

林泰訓則感嘆：「如果能用更具中國特色的方式呈現，我會覺得韓中之間也許能合作做些事情。」此外，《一飯封神》節目中途播出試吃橋段時，製作組更直言：「這段抄襲了《拜託了冰箱》。」鄭智善也附和：

「我也是這麼想的。」



該反應影片上架後，迅速在韓國網路引發熱烈討論，不少網友留言支持，並對中國綜藝疑似抄襲表達不滿：「連原作都出來認證，看來是真的抄襲了」、「他們確實很會抄襲，但有趣的是，卻不讓真正的 Netflix 在中國上線。」也有人打趣說：

「太明顯了，連中國觀眾看了都承認是抄襲。」



【相關圖輯】Netflix及Disney+8月片單 馬東石《十二使者》硬撼《星期三2》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

韓媒則報導，Netflix 回應：「我們從未將《黑白大廚》的版權出售給中國」，並透露內部正討論後續應對措施。

延伸閱讀：

被傳婚變！粿粿沉寂14天首發聲 短短27字回應曝心聲

曾傳靠老人年金拮据過活 73歲司馬玉嬌近況曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】