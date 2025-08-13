傳38歲愛國歌王結束18年賓主關係突然離巢　老婆兼經理人正面回應

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）與華納音樂合作長達近18年，近日卻傳出老蕭在約滿後將不續約的消息，引發業界關注；對此，老婆兼經理人Summer正面回應，表示未來將視藝人發展需求，彈性調整與各大唱片公司的合作模式。



根據《TVBS新聞網》報導，Summer表示公司旗下歌手因屬性及條件不同，目前分別與華納、Sony、環球唱片都有合作關係；她強調，老蕭與華納合作18年期間，雖經歷多次唱片公司人事變動，但從未影響工作規劃。

阿美族歌手蕭敬騰近年將事業重心放在中國大陸，更稱「我會繼續努力，做個好漢子，堂堂正正中國人」。（截圖）

她進一步說明，每一首歌、每一張專輯從創作到宣發，都需要非常多資源與人力的投入才能完成。她表示，喜鵲旗下藝人與三大唱片公司的合作都很愉快：

「未來也會繼續基於各個藝人階段性目標而調整音樂夥伴，一起協助藝人，創造更多優秀作品。」



對於蕭敬騰未來的動向，華納音樂僅簡短的表示：

「有新一步的消息會盡快跟大家公布。」



