傳38歲愛國歌王結束18年賓主關係突然離巢 老婆兼經理人正面回應
撰文：中天新聞網
出版：更新：
金曲歌王蕭敬騰（老蕭）與華納音樂合作長達近18年，近日卻傳出老蕭在約滿後將不續約的消息，引發業界關注；對此，老婆兼經理人Summer正面回應，表示未來將視藝人發展需求，彈性調整與各大唱片公司的合作模式。
根據《TVBS新聞網》報導，Summer表示公司旗下歌手因屬性及條件不同，目前分別與華納、Sony、環球唱片都有合作關係；她強調，老蕭與華納合作18年期間，雖經歷多次唱片公司人事變動，但從未影響工作規劃。
【圖輯】點圖放大看更多蕭敬騰照片👇👇👇
+12
她進一步說明，每一首歌、每一張專輯從創作到宣發，都需要非常多資源與人力的投入才能完成。她表示，喜鵲旗下藝人與三大唱片公司的合作都很愉快：
「未來也會繼續基於各個藝人階段性目標而調整音樂夥伴，一起協助藝人，創造更多優秀作品。」
【圖輯】點圖放大重溫「蕭敬騰高調向Summer求婚的畫面」👇👇👇
+9
對於蕭敬騰未來的動向，華納音樂僅簡短的表示：
「有新一步的消息會盡快跟大家公布。」
【相關圖輯】蕭敬騰向50歲林有慧求婚 台娛圈8對姊弟戀 林志玲竟老Akira咁多（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
46歲失婚歌王唱〈寂寞寂寞不好〉承認放不下前妻：我還是愛她的44歲歌王患罕見萊姆病 強忍神經痛開演唱會 兩巨星亦曾飽受折磨「柔道金牌級」視障歌王被傳重傷入院 親自發文安撫粉絲：別擔心44歲亞洲歌王揭心臟有問題「每天靠藥物維持」：能唱多久是個問號31歲歌王崩壞似大叔「疑花光10億美元身家破產」頻傳吸毒流連夜店
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】