沈玉琳患血癌　11位圈中好友湧入FB打氣　林襄：等你健康快樂回來

57歲「荒謬大師」沈玉琳因身體不適住進三總加護病房觀察，外界都很關心他的病情，事隔8日，他稍早透過臉書證實罹患血癌，俗稱「白血病」，接下來會專心化療，將全面停工，掀起一片譁然。沈玉琳在圈內人緣極佳，包含女神林襄、孫協志、張立東、許富凱等人群星一一在貼文下方打氣祝福，希望沈玉琳早日戰勝病魔回歸。



沈玉琳日前在臉書發文，詳述病情最新狀況，「簡單講就是一種白血球異常增生的白血病，由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面」，他感謝每個鼓勵的聲音，答應會好好配合治療、專心養病：

「期待不久的將來，能帶著笑容回到你們面前，繼續做我熱愛的事，過我喜歡的生活。」



沈玉琳稍早透過臉書證實罹患血癌。（FB@沈玉琳）

【圖輯】點圖放大看更多沈玉琳照片👇👇👇

+ 15

貼文發布短短半小時，就有2.1萬用戶點讚以示打氣，不乏藝人相繼喊話，演藝路上受沈玉琳提攜的林襄說道：

「玉琳哥！要早日康復，等你健康快樂回來～」



【圖輯】點圖放大看更多林襄照片👇👇👇

+ 31

孫協志和老婆夏宇童也先後鼓勵，「玉琳哥加油！好好休養！」、「玉琳哥好好休息！等你回歸！」多年好友董至成也表示「玉琳兄早日康復 我再去看你」。此外，張立東、香蕉、黃豪平、鬼鬼吳映潔、逸祥、呂文婉等人也現身祝福，盼玉琳哥能盡快康復。

【相關圖輯】吳文忻乳癌復發李麗麗患肺癌惹全城關注 營養師教5關鍵吃出健康（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

台灣女星「驚傳病逝」！ 好友痛喊：不敢相信...

【本文獲「TVBS」授權轉載。】